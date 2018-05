LECCE – Per pagare un premio assicurativo basso, avevano utilizzato documenti di identità e carte di circolazione contraffatte, intestati ad un ignaro leccese, attivando polizze assicurative sulle rispettive autovetture di proprietà. Ed in cinque sono ora stati denunciati: si tratta di quattro campani ed un napoletano residente in Friuli, deferiti in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Lecce principale.

Le indagini dei militari, partite dopo avere ricevuto la denuncia della vittima – un 42enne leccese – e dal rappresentante legale della compagnia di assicurazioni interessata, hanno consentito di risalire ai cinque indagati, residenti tra Napoli, Casoria, Marano di Napoli e Monfalcone, in provincia di Gorizia.

Come emerso dalle indagini, i cinque avrebbero falsificato documenti d’identità e carte di circolazione, intestandole al 42enne leccese, per poi attivare polizze r.c.a. su loro auto, facendole risultare stipulate in luoghi a bassa incidentalità ed in prima classe di merito, al fine eseguire pagamenti di premi assicurativi minori di quelli previsti per il luogo di effettiva residenza dei proprietari. La provincia di Napoli, infatti, è seconda soltanto a Roma nella classifica italiana relativa ai furti di auto e mezzi in generale.