LECCE – Il post di Vittorio Feltri continua a far indignare i pugliesi. Due giorni fa il direttore di Libero, che non è nuovo a esternazioni sopra le righe, ha insultato la Puglia asserendo che i pugliesi non vogliono lavorare e che dovrebbero andare a raccogliere olive anziché far lavorare gli extracomunitari. Affermazioni becere, di chi parla senza conoscere a fondo la questione e completamente prive di logica. “Feltri, ma Tu non stai proprio bene! – attacca il leader di Sentire Civico, Gaetano Messuti – Ti permetti di parlare di Puglia dico, usando i tuoi stessi neologismi: ti GRATTAVI LE PALLE mentre la politica permetteva al Nord di avanzare a discapito del Sud? Ti GRATTAVI LE PALLE invece di fare il tuo lavoro e documentare una politica del Sud dormiente che non ha difeso gli interessi di un territorio? Ed adesso ti stai GRATTANDO LE PALLE mentre butti fango su un popolo invece di dire quante menti del Sud si distinguono nelle professioni proprio nel TUO Nord?

Ti direi vieni in Puglia, nel Salento e documentati prima di parlare, ma no… stai bene dove stai… dietro la tua scrivania a scrivere fiumi di luoghi comuni…. probabilmente al netto DELLE ASSURDITÀ che spari… non ci sarebbe da parlare di Feltri!…, ah dimenticavo… se hai coraggio grida in faccia questa COGLIONATA a tutte quelle famiglie che a fatica mandano i figli a studiare al nord, dillo a loro perché non sta scritto da nessuna parte che debbano staccarsi dai propri figli…Vediamo cosa ti rispondono!”.