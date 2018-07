PONTIDA – La festa del senatore Roberto Marti continua: è l’unico vero sopravvissuto in Parlamento del centrodestra leccese che fu fittiano. Ora a Pontida sorride e lavora alla buona riuscita dell’evento, mentre, con telefono sempre in pugno, si impegna contemporaneamente in Puglia per accogliere ex forzisti ed ex fittiani in un partito “che unisce e che cresce”. Qualche incidente di percorso c’è stato (la beffa di Squinzano, dove la vittoria sembrava certa), ma presto potrebbero essere raccolti i frutti con i nuovi riposizionamenti leccesi (si lavora anche su Bernardo Monticelli Cuggiò). “Un fiume di gente da tutte le regioni d’Italia, Puglia, Sicilia, Calabria per festeggiare una grande comunità: la comunità leghista – scrive su Facebook il senatore leccese – ‘Altro che razzisti – ha detto Matteo Salvini – festeggiamo tutti insieme, da nord a sud. #Pontida, un mare di gente perbene, di sorrisi, di speranza, di futuro!’. Una grande festa tra gente che vuole cambiare in meglio l’Italia ridando speranza a famiglie e imprese”.

Insomma, euforia con lo sguardo rivolto ai giovani, che sono i grandi protagonisti dell’incontro. Anche il rito di Pontida è cambiato: niente simboli del secessionismo, si parla di italiani e di unità. Niente fanatismi nordici. I temi sono altri. Ci sono tanti uomini del sud. Quattro pullman dalla Puglia, sei pullman dal Lazio, due aerei dalla Sicilia e dalla Sardegna, cinque pullman dall’Abruzzo e Campania, uno dalla Calabria e dalla Basilicata. A Pontida c’è un partito nazionale, con tanti uomini del sud. Ci sono i leccesi con il loro pullman organizzato dalla segreteria guidata da Leonardo Calò. C’è anche il consigliere regionale Andrea Caroppo. Si parla di flat tax e controllo dell’immigrazione. Si parla anche della liberazione dai debiti con Equitalia per determinate fasce: promesse impegnative e difficili. Ma tutti vogliono crederci: è il tempo del governo, in compagnia dei pentastellati. È il momento più bello per la Lega che cresce nei sondaggi (è già al 30 per cento), ma anche il più difficile: ci sono troppe aspettative.

Garcin