POGGIARDO (Lecce) – A seguito della diffida inviata ieri dal Comune di Poggiardo agli organi competenti, dopo l’ennesimo grave fenomeno odorigeno verificatosi nella giornata di mercoledì 29 agosto, nella mattinata di oggi, il Commissario ad Acta di AGER Puglia Grandaliano, accompagnato dal vice commissario Gallucci, si è recato a Poggiardo, sia presso l’impianto di biostabilizzazione che nella sede comunale.

Il Commissario ha chiesto al Sindaco di Poggiardo Colafati di non adottare i minacciati provvedimenti di chiusura dell’impianto, poiché sarebbero causa di gravissimi disagi per tutti i comuni dell’ex ATO Le2, adoperandosi, però, a intimare al gestore dell’impianto il controllo immediato, anche attraverso esami della natura merceologica, dei rifiuti conferiti dai mezzi compattatori, bloccando quelli con tipologie di rifiuto non conforme. Si è inoltre impegnato a scrivere ai Comuni prescrivendo maggiori e puntuali controlli sui mezzi che conferiscono i rifiuti.

È stato poi concordato dal Commissario e dai Sindaci di Poggiardo e Giuggianello che un supporto all’attività di controllo sulla tenuta stagna dei mezzi e sugli orari di conferimento sarà offerto anche dagli organi di Polizia Municipale dei due Comuni.

La qualità del rifiuto conferito, ha affermato il Commissario Grandaliano, rappresenta, di fatto, la causa principale del fenomeno odorigeno, essendo l’impianto di biostabilizzazione adatto a smaltire il rifiuto indifferenziato secco e non, come spesso accade, rifiuti con una forte percentuale di materiale organico.

A tal fine il Sindaco di Poggiardo e quello di Giuggianello hanno dichiarato la propria immediata disponibilità a separare prima e a conferire poi, negli appositi impianti indicati da AGER, il proprio rifiuto organico. Un’azione utile che, oltre a risolvere definitivamente il problema dei cattivi odori, porterebbe indubbi benefici in termini di ecotassa e migliorerebbe la qualità del rifiuto inertizzato che va a finire in discarica (attualmente fuori provincia).

Il Commissario Grandaliano ha poi confermato che la procedura di installazione delle centraline per il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene è stata ultimata da ARPA e Progetto Ambiente lo scorso 20 giugno e che il loro allestimento è previsto per il prossimo mese di novembre.

Quanto alle correlazioni, fatte dai consiglieri del gruppo di opposizione, tra “le emissioni odorigene e i dati epidemiologici di incidenza e mortalità, in particolare per il tumore al polmone”, si ribadisce che ARPA Puglia, organo competente per tali controlli, ha effettuato nel tempo, su indicazione dell’Amministrazione comunale e anche della magistratura, i controlli sul livello di acido solfidrico e limonene non rilevandone alcuna pericolosità per la salute dei cittadini.

Operando da sempre per il benessere e la tutela della salute dei cittadini e non avendo mai tralasciato nulla in tal senso, l’Amministrazione Comunale chiede al Gruppo di Opposizione di fornire nel più breve tempo possibile i dati in suo possesso che dimostrino la correlazione denunciata, sì da consentire, l’immediata convocazione di un incontro con ARPA, il Direttore Generale ASL e la Regione al fine di valutarne l’attendibilità e le conseguenti azioni da adottare.