A Lequile torna il progetto “Al mare d’estate”: spiaggia, trasporti e socialità per anziani e disabili

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LEQUILE (Lecce) – Dopo il successo della precedente edizione, ritorna “Al Mare d’estate 2026”, un’iniziativa rivolta alle cittadine e ai cittadini di età superiore ai 65 anni e a persone maggiorenni con disabilità, ma autosufficienti.

Ad organizzarla l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Carlà.

Afferma il primo cittadino: “Visto l’alto indice di gradimento riscontrato lo scorso anno, abbiamo pensato di riproporre l’iniziativa. Noi abbiamo a cuore il benessere delle nostre concittadine e concittadini. Sono innegabili, infatti, i benefici apportati alla salute e all’umore dallo stare in spiaggia, prendere il sole e fare il bagno, in compagnia di amici e amiche, all’insegna della serenità e spensieratezza”.

Sottolinea la consigliera comunale con delega ai Servizi Sociali, Patrizia Buttazzo: “Questa iniziativa è importante anche perché ha consentito a tante persone, soprattutto anziane, di uscire dal chiuso delle loro case, rinsaldare vecchie amicizie e farne di nuove. Noi siamo felici di metterci al servizio delle nostre concittadine e concittadini per farli stare bene”.

Dal 15 al 27 giugno il Comune metterà a disposizione tutti i giorni (tranne la domenica) per coloro che hanno presentato domanda e sono risultati idonei, il trasporto gratuito con partenza dal Comune alle 8.30 e rientro dalla spiaggia alle 12.30. Destinazione la bellissima spiaggia di Alimini con ombrelloni e lettini presso lo stabilimento balneare Spiaggia Azzurra.

I requisiti richiesti prevedono: essere residenti a Lequile e avere un’età pari o superiore a 65 anni oppure essere 18enni o di età maggiore, purché in possesso di un certificato di invalidità, ma autosufficienti. Sono stati ammessi anche richiedenti con età compresa tra i 55 e i 64 anni, perché ci sono stati posti disponibili, ma è stata data priorità alle persone più anziane. Quota di compartecipazione: 80 euro per tutta la durata dell’iniziativa.

Tutti al mare, per stare bene e godere di qualche ora di spensieratezza.