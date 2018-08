PUGLIA – Anche le strutture carcerarie non se la passano bene: sono come certi mezzi della polizia penitenziaria, obsoleti. “Rinnovando la vicinanza e tutta la solidarietà ai familiari delle vittime della catastrofe che ha colpito Genova tutti gli aderenti all’Osapp denunciano lo stato delle carceri di Bari, Foggia e Taranto. Strutture dove lavorano o sono reclusi molti salentini e leccesi, che risultano gravemente danneggiate nelle strutture portanti, con areazione non a norma. “Dobbiamo mettere in conto anche le Caserme Agenti carenti di igiene e profilassi e spesso con condutture di acqua che all’atto della fuoruscita della stessa risulterebbe di color ruggine, ma tutti sanno, vedono (dirigenti e funzionari) e nessuno sa, proprio all’italiana: non c’è mai un responsabile – protesta vice segretario regionale Ruggiero DAMATO – Siamo preoccupati per lo stato delle strutture in cemento armato che presentano evidenti lesioni e crepe con infiltrazioni di acqua che gonfia i muri facendo fuoriuscire il ferro arrugginito. Anche in questo caso tutti sanno e nessuno vede: la ciliegina sulla torta è che nessuna strutture penitenziarie pugliesi avrebbe un piano di evacuazione in caso di necessità”.

Il sindacato Osapp si rivolge alle istituzioni per chiedere un intervento immediato: è necessario intervenire. Lavorare in strutture poco sicure e fatiscenti può far risparmiare qualche euro oggi, ma essere infinitamente più dispendioso nel futuro.