BARI – Se ne parlava fin dai tempi in cui Raffaele Fitto guidava la Regione Puglia: a distanza di 20 anni, grazie a una mozione di Forza Italia in Consiglio regionale per il potenziamento della Strada Statale 16 e l’eventuale realizzazione dell’”autostrada Salento”, si torna a sperare. Fino ad oggi è stato solo un attendere Godot, che naturalmente non è mai passato. Adesso Emiliano si è impegnato a incontrare parlamentari e istituzioni per riattivare l’iter. Resta l’impegno formale a costruire una strada che ingrandisca, velocizzi e metta in sicurezza la principale via che collega il Salento all’Italia.

“Un evento drammatico come il crollo del ponte Morandi non può che richiamare la massima attenzione delle istituzioni sul tema della sicurezza delle nostre infrastrutture stradali. Ed è per questo che ringrazio il Consiglio regionale, che oggi ha approvato la mozione che ho presentato, assieme ai colleghi del gruppo di Forza Italia, per il potenziamento della ss.16 Adriatica e la realizzazione dell’autostrada del Salento”. Lo dichiara il capogruppo di Fi, Nino Marmo. “Con la mozione –aggiunge- impegniamo la Giunta regionale a reperire le risorse per la realizzazione di entrambe le opere. Ci vuole un intervento pesante, massiccio, del governo pugliese per la bretella della ss. 16 e per l’allungamento dell’autostrada che oggi, senza alcuna logica, resta incompleta giungendo solo fino a Taranto (ed escludendo, così, il Salento). Ringrazio anche il presidente Emiliano, che ha condiviso la bontà dell’iniziativa ma da oggi saremo vigili controllori dell’operato della Giunta, e disponibili ad ogni iniziativa utile affinché si dia concretamente seguito a quanto è stato deciso oggi dall’assise consiliare”.

”C’è poco di concerto ancora: il presidente Michele Emiliano non ci ha spiegato se esistono le risorse per realizzare questo importante impegno – spiega il capogruppo leghista Andrea Caroppo – Ha solo annunciato di voler incontrare parlamentari, ministri e istituzioni. Spero che tenga fede all’impeGino preso col Salento”.

I VOLI MILANO – LECCE

Sempre in tema di collegamenti in Consiglio regionale si è discussa una mozione che riguarda i voli Bari-Milano:

“Per lavoro, per raggiungere importanti centri sanitari, per ragioni di studio. Non si va a Milano, da Bari, solo per vacanza, potendo quindi programmare mesi e mesi prima il proprio soggiorno. Ed è per questo che i costi del volo per raggiungere dalla Puglia il capoluogo lombardo sono a dir poco inaccettabili, costando quanto un tragitto intercontinentale: è questa la ragione per la quale ho presentato, assieme ai colleghi di Fi, una mozione affinché la Regione, in qualità di socio unico di Aeroporti di Puglia, intervenga per far concludere una fase che vede operare Alitalia in regime di monopolio su questa tratta. Non essendoci concorrenza, i prezzi volano alle stelle e non è possibile giungere a Milano (ma non solo), spendendo anche oltre 400 euro. La mozione è stata approvata dal Consiglio regionale e ne siamo lieti: adesso, tocca alla Giunta regionale. Staremo a vedere”.

Garcin