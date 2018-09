LECCE – “Puglia Popolare non aspira a partecipare al toto nomi per l’elezione del nuovo Presidente, ma ritiene essenziale una riflessione tra chi vuole lavorare per la crescita del Salento e tracciare una strada chiara e senza egemonie. Il tipo di elezione indiretta, il quadro politico nazionale attuale e le poche competenze rimaste a capo dell’Ente dovrebbero portare gli amministratori salentini verso una scelta unitaria”. E’ quanto dichiara Luigi Mazzei, Coordinatore Provinciale Puglia Popolare Salento.

“Rammento – prosegue – che nella tornata del gennaio 2017 per il rinnovo del Consiglio Provinciale la nostra lista ‘Salento Popolare’ si presentò sola fuori dai due poli di centro destra e centro sinistra, raggiungendo il 6%, pari a 5.230 voti ponderati, grazie al consenso di 70 Consiglieri Comunali. Il radicamento territoriale e regionale consente al nostro Movimento di essere determinante per l’elezione del Presidente della Provincia. Le fughe in avanti con il toto nomi in corso non ci appassionano. Puntiamo ad essere protagonisti nelle scelte e nei programmi di gestione dell’Ente Provincia.

Riteniamo doveroso – continua Mazzei – richiamare l’attenzione di tutti i partiti, che in questi giorni si stanno affannando nella ricerca di “accordicchi” senza prospettive programmatiche chiare, a riflettere sulla possibilità di convergere su un Sindaco di espressione civica. A noi non dispiace la figura di Pippi Mellone, Sindaco del Comune più popoloso dopo il capoluogo. Ma siamo pronti a confrontarci con tutte le forze politiche che hanno reale volontà di andare oltre gli schemi di partito ed individuare insieme il Sindaco che meglio possa rappresentare tutti. Affidiamo al Presidente uscente Antonio Gabellone il compito di convocare un tavolo, invitando tutti i partiti ed i Movimenti, per verificare la reale volontà di stare insieme.