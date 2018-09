LECCE – “Si è riunito oggi in Provincia, presso Palazzo dei Celestini, il tavolo del centrosinistra alla presenza delle delegazioni del PD, Articolo1-Mpd, Sinistra Italiana e Partito Socialista. Dal confronto è emersa l’esigenza comune di condividere un metodo e un progetto unitari che rilanci la Provincia di Lecce in una nuova visione programmatica. Il percorso intrapreso ha l’obiettivo di allargare il perimetro del centrosinistra a tutte quelle forze politiche e movimenti civici che già condividono esperienze importanti nell’esercizio del governo locale”. Il comunicato stampa in stretto politichese vuole dire che si allargherà la coalizione al centro, tendendo la mano a Udc e Puglia Popolare. Chiaramente con i centristi in campo si potrebbe tentare la vittoria con un candidato del Pd: Taurino o Minerva. Per Morciano impossibile sostenere Pippi Mellone, più semplice un’eventuale opzione Marra, ma comunque è tutto in evoluzione mentre il 31 ottobre si avvicina.