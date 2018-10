PORTO CESAREO (Lecce) – Prosegue l’attività di recupero del territorio con l’esecuzione delle sentenze penali di condanna con ordine di demolizione delle costruzioni abusive. L’intervento della Procura riguarda le opere per le quali i proprietari hanno ritenuto di non adempiere spontaneamente alle demolizioni e principalmente su quelle realizzate in zone soggette a vincolo paesaggistico o con altri profili di illiceità. In questo caso la demolizione ha riguardato un immobile allo stato rustico realizzato nel 2011 in località “Belvedere” a Porto Cesareo in via Mar Glaciale Artico.

Nel caso specifico la condannata non ha inteso adempiere all’ordine di demolizione della sentenza di condanna del 2012 e, tanto meno, al successivo decreto di esecuzione dell’ordine di demolizione emesso dalla Procura il 19 giugno dello scorso anno. Si tratta di un fabbricato rustico con recinzione complessiva di 377 mc realizzato in assenza di concessione edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La procedura di esecuzione ha fatto sì che questa mattina il procuratore capo Leonardo Leone De Castris e il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone delegassero i funzionari regionali in servizio all’Ufficio Demolizioni e Ripristino del Territorio. Altri interventi in zone di particolare pregio ambientale sono previsti a breve per il recupoero di un patrimonio paesaggistico dell’intera collettività.