PUGLIA – Persiste la fase di maltempo che sta investendo l’intero territorio italiano con fenomeni, anche di forte intensità, accompagnati ancora da venti di burrasca, che interesseranno principalmente i versanti adriatici con raffiche fino a tempesta e mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sull’Arco ionico della nostra Regione con quantitativi cumulati moderati o elevati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il Centro Funzionale Decentrato ha valutato a partire dal pomeriggio di oggi 28 ottobre 2018 e per le successive 27 ore un’allerta arancione per vento e un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali su Puglia-e bacini del lato e del Lenne un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sul resto della Regione.

Il Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo.