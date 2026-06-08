Lecce e provincia, una settimana di controlli: Daspo urbano, sequestri e sanzioni nei locali

SALENTO – Scuole, stazione ferroviaria, centro storico e aree della movida sotto osservazione. Prosegue senza interruzioni l’attività straordinaria di controllo del territorio disposta dal Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, che anche nella settimana dall’1 al 7 giugno ha visto impegnati uomini e mezzi della Polizia di Stato nel capoluogo e in diversi comuni della provincia.

L’operazione – condotta con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”, delle Volanti, della Squadra Mobile, della Polizia Stradale, della Polfer, della Polizia Amministrativa e Sociale, dei Commissariati distaccati e delle Polizie Locali – ha consentito di controllare complessivamente 2.538 persone e 1.123 veicoli.

Particolare attenzione è stata riservata agli istituti scolastici leccesi recentemente interessati da episodi di furto, all’area della stazione ferroviaria e ai luoghi abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati o considerati a rischio. In provincia, i controlli si sono concentrati soprattutto nei territori di Copertino e Taurisano.

Nel corso delle verifiche, il Reparto Prevenzione Crimine ha effettuato un sequestro amministrativo per uso personale di sostanze stupefacenti, controllato gli avventori di tre esercizi commerciali, elevato una sanzione al Codice della Strada e segnalato un soggetto destinatario di Avviso Orale sorpreso in compagnia di persone pregiudicate.

Nell’area della stazione ferroviaria, i controlli della Polizia Ferroviaria hanno portato all’adozione di un provvedimento Dacur (Daspo urbano) e alla contestazione di una sanzione per ubriachezza molesta.

La Polizia Stradale ha invece monitorato le principali arterie in uscita dalla città, sottoponendo 17 conducenti a screening con precursori etilometrici. L’attività si è conclusa con tre contestazioni al Codice della Strada e il sequestro amministrativo di un veicolo.

Sul fronte dei controlli amministrativi, quattro esercizi commerciali sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre due verbali sono stati elevati per violazioni in materia di igiene e decoro urbano.

Le pattuglie sono infine intervenute in Piazza Mazzini per un evento che stava arrecando disturbo alla quiete pubblica, disponendo l’interruzione della diffusione musicale entro le ore 23.