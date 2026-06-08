Contributi per i campus estivi 2026, ecco chi e come potrà ottenerli

NARDO‘ (Lecce) – Anche quest’anno il Comune di Nardò, grazie alle risorse del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, garantirà alle famiglie neretine un contributo per la partecipazione ai campus estivi di bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Si tratta dei campus con attività ludiche, ricreative, educative e sportive, organizzati nel periodo compreso tra giugno e settembre per i minori residenti a Nardò (ma le famiglie neretine possono chiedere il contributo al Comune di Nardò anche se il campus è ubicato fuori dal territorio comunale).

Il Comune rimborserà la quota di partecipazione a seguito di presentazione di ricevuta di pagamento. Il requisito di accesso è legato all’ISEE del nucleo familiare, che non deve superare i 10 mila euro. Per ciascun bambino o ragazzo potrà essere rimborsato un importo massimo di 250 euro.

Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande, ma i rimborsi saranno effettuati fino ad esaurimento delle somme disponibili e secondo l’ordine di arrivo delle istanze all’ufficio Protocollo.

Il testo integrale dell’avviso pubblico e il modulo con la domanda di rimborso sono disponibili sul sito web del Comune al link https://shorturl.at/w9sk2. Il modulo può essere ritirato direttamente dall’ufficio Servizi Sociali (sede comunale di via Falcone). Per ulteriori informazioni basta contattare i numeri di telefono 0833838434/36.

“È un diritto delle famiglie e dei bambini poter trascorrere un periodo di socialità e svago durante le vacanze scolastiche – spiega la vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Sodero–per questo riteniamo questo contributo particolarmente utile e, in qualche caso, indispensabile.Ci sono tanti nuclei familiari, infatti, che senza questo piccolo e significativo aiuto, sarebbero costretti a rinunciare ai campus estivi per i propri figli”.