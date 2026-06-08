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Contributi per i campus estivi 2026, ecco chi e come potrà ottenerli

Beneficio per le famiglie con minori tra i 5 e 14 anni e ISEE non superiore a 10 mila euro

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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