Prosegue nel Salento il cammino delle top 30 verso la finalissima del 14 giugno

1 of 4

GALLIPOLI (Lecce) – Prosegue a ritmo intenso il percorso delle finaliste nazionali di Miss Mondo 2026, protagoniste di un calendario sempre più fitto di appuntamenti, attività istituzionali, shooting fotografici, prove tecniche e momenti di promozione territoriale che stanno caratterizzando questa fase conclusiva del prestigioso concorso di bellezza nazionale che designerà la rappresentante italiana per Miss World.

Via da Miss.

Nei giorni scorsi le Top 30, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, hanno vissuto una delle tappe più significative del programma nel suggestivo scenario del Capo di Leuca, tra cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze del territorio salentino. La giornata ha preso il via a Castrignano del Capo, dove le concorrenti hanno visitato la tradizionale Infiorata, manifestazione di grande richiamo che ogni anno trasforma il centro storico in un autentico museo a cielo aperto grazie agli straordinari tappeti artistici realizzati con l’arte della segatura colorata. Un’edizione particolarmente significativa, dedicata al Cantico delle Creature in occasione dell’ottocentesimo anniversario del celebre testo di San Francesco d’Assisi.

Successivamente le finaliste hanno raggiunto Santa Maria di Leuca, percorrendo e animando con la loro presenza il celebre lungomare “De Finibus Terrae”, simbolo del punto più estremo del tacco d’Italia. Qui le Miss sono state accolte dal sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, che ha rivolto loro un caloroso saluto istituzionale, sottolineando il valore promozionale dell’evento per l’intero territorio.

Momento particolarmente emozionante è stato quello della visita al Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae e dell’apertura straordinaria della spettacolare Cascata Monumentale, uno degli eventi più suggestivi e identitari del Capo di Leuca, che ha offerto alle concorrenti ed al pubblico presente uno scenario di straordinario fascino. Nel tardo pomeriggio il programma si è spostato presso l’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca, dove si è svolta l’attesa selezione di Miss Mondo Beach 2026. Le finaliste hanno dato vita a una coinvolgente sfilata a bordo piscina e a uno shooting fotografico nella caratteristica spiaggetta della struttura, impreziosita dalle tradizionali “bagnarole” che rappresentano uno degli elementi più iconici del paesaggio locale.

Scelta la prima fasciale speciale. Miss Mondo Beach

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Mondo Beach 2026 è stata Azzurra Sandrini, rappresentante della Lombardia, che ha conquistato la giuria distinguendosi per eleganza, presenza scenica e naturalezza.

Miss Mondo premia il network alberghiero Caroli Hotels

La giornata è stata inoltre l’occasione per celebrare un importante traguardo imprenditoriale. Il direttore di Miss Mondo Italia, Antonio Marzano, ha infatti consegnato una targa commemorativa alla dott.ssa Gilda Caputo per celebrare i primi cinquant’anni di attività del network alberghiero Caroli Hotels, storico partner della manifestazione.

Miss Mondo News

Parallelamente agli eventi sul territorio, continua a crescere anche il successo mediatico della manifestazione. Nei primi giorni del concorso, infatti, le piattaforme digitali ufficiali di Miss Mondo Italia hanno registrato centinaia di migliaia di utenti unici raggiunti, grazie a una costante produzione di contenuti, stories, reel e contributi multimediali pubblicati sia dai canali ufficiali del concorso sia dalle stesse concorrenti e dalle strutture ospitanti. Un risultato che conferma la forte capacità della kermesse di coinvolgere pubblico, istituzioni e operatori del settore turistico e della comunicazione. Per le Top 30 il percorso entra ora nella fase decisiva. Le giornate saranno scandite da shooting fotografici, prove di portamento, attività sportive, test attitudinali, corsi di comunicazione e fotografia, oltre alle selezioni dedicate alle prove talent e fashion. Un programma intenso che accompagnerà le concorrenti fino alla Finale Nazionale del prossimo 14 giugno, in programma nell’incantevole cornice naturale delle Sirenè di Gallipoli, tra la spiaggia bianca della Città Bella, le acque turchesi dello Ionio e il patrimonio ambientale del Parco Naturale di Punta Pizzo.

Miss Mondo partners

Come ogni grande evento, anche Miss Mondo ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai partner istituzionali e commerciali che stanno contribuendo alla riuscita dell’edizione 2026. Un particolare riconoscimento va al network alberghiero Caroli Hotels, partner storico della manifestazione; a Cipriani Group e My Organics, responsabili dell’hair styling delle finaliste; a Gil Cagné ed al suo ad Pablo, che cura con il suo staff il make-up ufficiale delle Miss Mondo praticamente da sempre; e poi ad Agricola Birra Chiara Artigianale e Popolare, marchio del gruppo Mebimport, sponsor della prestigiosa Fascia Web, assegnata attraverso il coinvolgimento del pubblico sulle piattaforme digitali del concorso. “Grazie al sostegno di queste realtà, Miss Mondo Italia continua a rappresentare una vetrina di eccellenza per la promozione del territorio, del talento e della bellezza italiana”.