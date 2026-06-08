Veglie, rubati tre carrellati da una scuola: la Municipale individua il presunto responsabile e recupera la refurtiva

VEGLIE (Lecce) – Erano spariti da un istituto scolastico del territorio, creando non pochi problemi alla gestione della raccolta differenziata. Ma dopo quasi un mese di indagini la polizia locale è riuscita ad individuare il presunto responsabile, poi denunciato per furto aggravato, e a recuperare nel Brindisino i tre carrellati sottratti.

Il furto era stato segnalato la mattina del 19 maggio scorso da una collaboratrice scolastica, che aveva denunciato la scomparsa dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti all’interno del plesso.

Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale hanno avviato gli accertamenti ricostruendo i movimenti successivi al furto, arrivando all’individuazione di un furgone ritenuto utilizzato per il trasporto dei carrellati e, successivamente, all’identificazione del conducente.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di localizzare i tre contenitori in una proprietà privata situata nel Brindisino. La refurtiva è stata recuperata e restituita, consentendo il ripristino del servizio di raccolta differenziata presso la scuola.

“L’episodio conferma l’importanza della tempestiva collaborazione da parte dei cittadini e del personale scolastico” ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale di Veglie, Andrea Zacà. “La pronta segnalazione ha consentito di avviare immediatamente le indagini e di individuare il responsabile, con il recupero dei beni sottratti, rinvenuti in un’area in provincia di Brindisi. Anche fatti apparentemente minori possono incidere sul corretto funzionamento dei servizi pubblici, in particolare quelli legati alla raccolta differenziata e alla tutela ambientale”.

Sull’esito dell’operazione è intervenuta anche la sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo: “Desidero esprimere il mio plauso e il mio ringraziamento alla Polizia Locale per la professionalità, la tempestività e la determinazione dimostrate nello svolgimento delle indagini. Il recupero della refurtiva e l’individuazione del presunto responsabile rappresentano un risultato importante per la tutela del patrimonio pubblico e per il rispetto della legalità. Un ringraziamento va anche al personale scolastico che, con senso civico e responsabilità, ha segnalato immediatamente l’accaduto, consentendo un intervento rapido ed efficace. La collaborazione tra cittadini e istituzioni resta uno strumento fondamentale per la salvaguardia dei beni comuni e dei servizi essenziali della nostra comunità”.