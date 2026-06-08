Casarano sceglie ancora Ottavio De Nuzzo: “Premiata la coerenza e quello che è stato fatto”

CASARANO – “È stata premiata la coerenza e la continuità amministrativa. Credo che i cittadini abbiano apprezzato quello è stato fatto in questi anni”. Ottavio De Nuzzo è stato riconfermato sindaco di Casarano, con il 52,36% contro 47,64% di Nuzzo, al termine di un ballottaggio che ha confermato la forte polarizzazione emersa già al primo turno e che ha visto confrontarsi due visioni politiche contrapposte per il futuro della città. Il verdetto delle urne premia il primo cittadino uscente, protagonista di una campagna elettorale nella quale è riuscito a consolidare il consenso attorno alla propria figura nonostante un centrodestra arrivato alle elezioni profondamente diviso.

Già al primo turno De Nuzzo aveva dimostrato di essere il candidato da battere. Pur non riuscendo a conquistare la vittoria immediata ed evitare il ricorso al ballottaggio, si era attestato attorno al 41 per cento dei consensi, scavando un solco netto rispetto agli avversari e staccando di oltre dieci punti il secondo classificato. A sfidarlo nel turno decisivo è stato Marco Nuzzo, sostenuto dal Partito Democratico, dai Verdi e da alcune liste civiche, che aveva raccolto circa il 29 per cento dei voti, diventando il punto di riferimento dell’area progressista cittadina. Tra il primo e il secondo turno uno dei temi più osservati è stato il comportamento dell’elettorato riconducibile a Luigi Anastasia. Pur senza esprimere ufficialmente una preferenza personale, Anastasia non ha dato indicazioni dirette di voto, mentre le tre liste che lo sostenevano hanno scelto di schierarsi a favore di Marco Nuzzo nel tentativo di costruire un fronte alternativo al sindaco uscente. Una convergenza che però non è stata sufficiente a colmare il vantaggio accumulato da De Nuzzo.

Il risultato finale conferma così la solidità del consenso costruito dal sindaco uscente e la capacità di attrarre voti anche oltre i tradizionali confini della coalizione che lo ha sostenuto. Il voto ha inoltre registrato un dato significativo sul fronte della partecipazione. L’affluenza si è attestata al 52,11 per cento, un lieve calo rispetto al 59,72 per cento del primo turno, ma comunque considerata positiva per una consultazione di ballottaggio, tradizionalmente caratterizzata da una minore mobilitazione degli elettori. Per Casarano si apre ora una nuova fase amministrativa con De Nuzzo chiamato a guidare la città per un nuovo mandato, forte di una legittimazione elettorale che conferma il ruolo centrale assunto dalla sua leadership nello scenario politico locale.