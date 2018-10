di F.Oli.

SALENTO (Lecce) – Due sospetti aborti prima del parto da cui sarebbe nata una bambina. Affiorano altri inquietanti dettagli nell’inchiesta sulle presunte violenze di un padre alla figlia originari di un paese del sud Salento. Già da tempo il fascicolo, coordinato dal sostituto procuratore Stefania Mininni, si è arricchito delle dichiarazioni rilasciate dalla donna (residente in un comune del Basso Salento) nel corso dell’incidente probatorio che si è svolto nei mesi scorsi. La persona offesa ha raccontato particolari che rendono l’intera storia ancora più raccapricciante. Ha parlato di altre due gravidanze sempre per rapporti consumati, contro la sua volontà, con il padre. In entrambe le circostanze sarebbe stata costretta ad abortire recandosi in un ospedale del basso Salento. Accompagnata dai propri genitori la ragazza, all’epoca ancora minorenne, avrebbe giustificato ai medici la decisione di abortire perchè, in entrambi i casi, era stata violentata da una persona che non conosceva. Una versione obbligata: se non avesse fornito tali spiegazioni sarebbe stata ammazzata da suo padre ha raccontato agli inquirenti.

L’indagine è stata appena avviata. Il presunto padre orco è stato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia. Si tratta di una persona senza alcun problemi con la giustizia. A dare avvio all’inchiesta è stata la denuncia della giovane mamma da tempo trasferitasi fuori provincia. Un passato ingombrante, pesante e che non la faceva vivere tranquilla. Al suo compagno la donna ha raccontato di essere stata violentata dal padre per venti lunghi anni tra le pareti domestiche che si sarebbero trasformate in una trappola. E la figlia venuto al mondo solo pochi anni fa, ora trasferita in una casa famiglia, sarebbe nata dopo un incesto quando la donna era ormai maggiorenne. Dopo la confessione choc, accompagnata dal suo nuovo compagno, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per raccontare un lungo viaggio nell’orrore.

Nelle scorse settimane con una perquisizione in casa dell’uomo i carabinieri hanno sequestrato un computer, alcune fotografie, un cellulare, un copriguanciale e un pettine per recuperare eventuali tracce biologiche. L’ispezione è arrivata dopo che l’indagato (difeso dall’avvocato Luigi Corvaglia) non ha prestato il proprio consenso a sottoporsi al tampone salivare una volta convocato in caserma. Tra le persone offese compare anche l’ex compagno della donna, nonché l’uomo che ha sempre pensato di essere il padre della bambina, assistito dagli avvocati Mario Urso e Ada Alibrando.