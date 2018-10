di Francesco Oliva

NOCIGLIA-SCORRANO (Lecce) – Operata dopo una caduta al mento rimane ferita ad un occhio per un presunto errore del medico durante l’intervento. E, a distanza di giorni, la sfortunata bambina deve sottoporsi ad un’altra delicata operazione per l’applicazione di un cristallino e di una lente artificiali all’occhio danneggiato. Per questo presunto caso di malasanità sul banco degli imputati è finito un medico: F.Z., 55 ani, di Spongano, in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano.Ruisponde di lesioni personali colpose gravi. Il processo è in corso davanti al giudice monocratico Bianca Maria Todaro sulla scorta delle indagini condotte dal pubblico ministero Carmen Ruggiero irrobustite dagli esiti di una consulenza dello specialista Sergio De Pascalis che ha evidenziato presunte responsabilità a carico del camice bianco.

Il processo dovrà stabilire la fondatezza della denuncia sporta dai genitori della piccola, assistiti dall’avvocato Arcangelo Corvaglia, in cui è stato ricostruito il caso. La vicenda si sviluppa tra Nociglia, paese di residenza della bimba (all’epoca) di 6 anni e Scorrano dove il 23 luglio del 2014 la piccola viene accompagnata dai genitori dopo una caduta accidentale in casa. Stando a quanto denunciato, il medico di turno accerta la necessità di applicare tre punti di sutura sotto il mento. A fine intervento durato un paio d’ore, in cui è presente la madre, la bambina inizia a urlare e a piangere lamentando un forte dolore all’occhio destro e di non riuscire a tenerlo aperto.

Il dottore si giustifica sostenendo che per completare l’operazione di chiusura della ferita il filo da sutura avrebbe sfiorato l’occhio procurando alla piccola una leggera irritazione. La bimba, però, vede sfocato e nonostante la richiesta di una visita oculistica sarebbe stata dimessa e tranquillizzata. Due giorni dopo, per il persistere del dolore, la madre avrebbe anche avuto un incontro con il primario in cui le sarebbe stato detto che la figlia aveva una congiuntivite. Nel contempo invita la donna a sottoporre la piccola ad una visita presso il reparto di oftalmologia del “Vito Fazzi” dove dopo un controllo i medici avrebbero consigliato il ricovero “perchè il trauma era abbastanza grave”. Con un’ulteriore visita sarebbe stata rilevata una “piccola ferita corneale periferica non perforante”.

Il quadro clinico, però, non sarebbe migliorato. L’occhio è sempre molto rosso e la bambina continua a lamentarsi. Per paura che la figlia possa perdere la vista i genitori si rivolgono ad un oculista di fiducia. Il consulto pone la coppia davanti a un bivio: la bambina deve essere ricoverata con urgenza per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Questo perchè l’occhio ha subito un grave trauma. A quel punto, i genitori rompono gli indugi. Non perdono altro tempo e decidono di ricoverare la figlia presso il Policlinico di Bari. Qui i medici sottopongono la minore ad una tomografia computerizzata del capo e dell’esame obiettivo dove la diagnosi finale risulta completamente differente al referto dei medici di Lecce: “ferita perforante corneale, iridoma, cataratta”. Il tutto dichiaratamente critico. La piccola finisce nuovamente sotto i ferri per l’aspirazione di una cataratta e contemporaneamente all’interno dell’occhio destro le viene applicato un cristallino ed una lente artificiali.

Per quella peripezia, a dire dei genitori della piccola, ci sarebbe stato un colpevole. Hanno così sporto denuncia dando il via alle indagini poi sfociate in un decreto di citazione diretta a giudizio a firma del pubblico ministero Carmen Ruggiero. Secondo quanto contestato “per negligenza, imperizia e imprudenza penetrando con l’ago l’occhio destro il medico le cagionava una ferita corneale dell’occhio destro, iridotomia e cataratta traumatica aperta da cui è derivata la perdita dell’accomodazione con conseguente indebolimento permanente della vista”. Da tempo il processo è stato incardinato davanti a un giudice. Nel corso dell’istruttoria sono stati sentiti la madre della bimba, la responsabile del pronto soccorso del Policlinico di Bari, il professore che l’ha operata oltre all’oculista di famiglia. Nella prossima udienza, fissata per il 26 ottobre, sarà raccolta la deposizione del consulente della Procura, Sergio De Pascalis. L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Galluccio Mezio.