LECCE – Casa di carta, è il titolo del nuovo singolo di Emanuele Martina in arte Lelo in uscita su YouTube lunedì 29 ottobre. Lelo è un emergente rapper leccese, ventottenne, che negli ultimi anni si è affermato sempre più nel territorio salentino. Dopo vari singoli pubblica nel settembre 2017 “La classe non è alcol”, un album prodotto e distribuito da Harmonium Records, e sempre nello stesso anno un singolo in collaborazione con Valentina Leopizzi (Luna) “Panorama nero” vantando fino ad ora circa 12 mila visualizzazioni su YouTube.

Dopo circa un anno di silenzio, torna fortemente sulla scena con un nuovo brano, musicalmente diverso dai precedenti.

Casa di carta è un pezzo con delle leggere tonalità trap, che racconta una normale storia d’amore con varie sfumature negative che lo circondano. Lelo cambia nel genere ma non nei suoi testi, sempre molto decisi e intuitivi narrando storie di vita vera.

Il brano vede la produzione di Giacomo Greco, maestro e arrangiatore di musica elettronica. Il video è stato prodotto e diretto da Wizzy Shotime in collaborazione con Trail Snail.