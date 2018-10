Di Francesco Oliva

NARDO’ (Lecce) – Concussione, peculato, abuso d’ufficio e falso. Sono le accuse contestate a Giuseppe Serio, 57enne, originario di Soleto, sottotenente del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gallipoli. Nelle scorse ore il militare è stato raggiunto da una misura interdittiva dai pubblici uffici per la durata di 1 anno e dal divieto di avvicinamento dal Comune di Nardò in cui per anni Serio ha comandato la stazione dei carabinieri. L’ordinanza, notificata dagli stessi colleghi del tenente, è stata richiesta dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e dal sostituto Paola Guglielmi e disposta dal gip Antonia Martalò, al termine di una lunga ed elaborata indagine.

Gli accertamenti, complessi e meticolosi, sono stati condotti dai carabinieri. I militari hanno raccolto le denunce e le testimonianze di esercenti e commercianti che avrebbero avuto rapporti con il sottotenente. Sono stati sentiti come persone informate dei fatti il titolare di uno stabilimento balneare nella zona delle “Quattro Colonne”, il titolare di una ferramenta, il gestore di un autolavaggio, il titolare di un’impresa di onoranze funebri, il porta lettere dell’Ufficio Postale del Comune di Nardò, il coordinatore di servizio e un dipendente di una ditta specializzata nella raccolta differenziata. Lo scenario incartato in due informative e spedite in Procura hanno cristallizzato una condotta anomala del militare concretizzatasi in tre episodi di concussione, due di abuso d’ufficio, uno di peculato ed uno di falso. L’intero carteggio è stato attentamente vagliato dagli inquirenti che hanno così avanzato la richiesta di una misura interdittiva per il militare accolta dal gip.

L’ultima fase dell’inchiesta si è incrociata con alcuni episodi di vandalismo avvenuti a Nardò. A metà agosto sui muri di alcune vie di Nardò erano comparse delle scritte offensive nei confronti dell’ex comandante proprio mentre gli sviluppi investigativi procedevano spediti e a fari spenti. In concomitanza con la comparsa delle scritte, dopo avere ottenuto il nullaosta della Procura, Serio era stato allontanato dal Comando generale dei Carabinieri da Gallipoli e dalla provincia di Lecce ed era stato posto momentaneamente a disposizione del Comando provinciale tarantino per ragioni di incompatibilità e opportunità. Ovviamente il provvedimento notificato al militare non rappresenta un verdetto di colpevolezza anticipato.

La lunga carriera del tenente nella Benemerita è stata costellata da tanti successi e brillanti operazioni compiute sul territorio. Dal 31 maggio del 2010 fino a marzo di quest’anno, Serio aveva comandato la stazione di Nardò prima della promozione ad ufficiale ed il passaggio alla Compagnia carabinieri della “Città Bella” come Tenente. Nei prossimi giorni Serio, difeso dall’avvocato Giuseppe Bonsegna, potrà fornire la propria versione alle accuse contestate nell’ordinanza nel corso dell’interrogatorio di garanzia.