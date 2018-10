F.Oli.

SQUINZANO (Lecce) – Un indagato per la morte di Teresa Tramacere. Il pubblico ministero Maria Vallefuoco ha iscritto nel registro degli indagati il nome di un medico del reparto di gastroenterologia di una clinica privata a Lecce. L’accusa è di omicidio colposo. A breve verrà conferito incarico ad un medico legale di eseguire l’autopsia sul corpo della 49enne di Squinzano. A mettere in moto l’indagine è stata una denuncia querela presentata nella serata di ieri dal marito della donna, assistito dall’avvocato Cosimo Miccoli, presso la stazione dei carabinieri di Squinzano al comando del maresciallo Giovanni Dellisanti.

L’odissea della donna, secondo quanto messo nero su bianco, ha inizio la mattina del 18 ottobre quando la donna, accompagnata dal marito, ha fatto ingresso nella clinica per essere sottoposta ad una gastroscopia così come richiesto dal dirigente del reparto di Endoscopia Digestiva dell’ospedale “G.Tatarella” di Cerignola. Tale esame, unitamente ad altri che lo stesso specialista aveva prescritto, erano, a detta del dirigente, di preparazione al posizionamento del palloncino infragastrico per avviare un trattamento endoscopico antiobesità. La mattina successiva, stando a quanto riportato nella denuncia-querela, la signora si è recata nell’ambulatorio della clinica per effettuare la gastroscopia. Dopo circa 20 minuti è iniziato un via vai di medici ed infermieri che, molto agitati e preoccupati, si alternavano nella sala dove era presente la signora Tramacere.

Il personale medico si è avvicinato all’uomo dicendogli che la moglie aveva avuto un arresto cardiaco e che la stavano rianimando. Di lì a poco si sarebbe reso necessario il trasferimento presso il reparto di rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” come effettivamente accaduto la mattina successiva quando la donna è stata trasportata in gravissime condizioni. Da quel giorno la paziente non ha più ripreso conoscenza. A detta dei medici le condizioni di salute erano disperate e difficilmente recuperabili.

Nella mattinata di martedì le flebili speranze si sono definitivamente spente. Intorno alle 18.00 il marito ha ricevuto una telefonata con cui gli è stata comunicata la notizia che mai avrebbe voluto ricevere: la morte cerebrale anche dalla commissione incaricata. Di lì a breve i medici avrebbero staccato le macchine e dichiarato la morte biologica oltre che cerebrale. La donna lascia il marito e due figli.