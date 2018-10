F.Oli.

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Nove anni e due mesi di reclusione e 2mila euro di multa. E’ questa la dura condanna inflitta a Remigio Garrafa, 46enne di Francavilla, per una serie di sevizie e angherie nei confronti della ex convivente residente a Sogliano Cavour. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico della prima sezione penale Sergio Mario Tosi. L’imputato era accusato di rapina, tentata e consumata estorsione, stalking e minacce. E’ stato dichiarato prescritto il reato di maltrattamenti.

Nello specifico, tra il 2008 e il 2012, Garrafa avrebbe picchiato la donna sottraendole 15mila euro iniziando a inveire nei suoi confronti impedendole di contattare il fratello sotto la minaccia di non dire nulla perchè altrimenti l’avrebbe ucciso; minacce di spararle e di farle saltare l’auto se avesse deciso di raccontare tutto alla polizia e ai carabinieri.

Poi pedinamenti e messaggi minatori tanto da configurare l’accusa di stalking. Nella spirale delle angherie sarebbe finito anche il fratello della donna minacciato per telefono che lo avrebbe ucciso aspettandolo davanti alla sua abitazione; obbligandolo, in tre circostanze, a versargli somme di denaro: 5mila; 600 e 1800 euro.

Nel dispositivo c’è spazio anche per un risarcimento di 40mila euro in favore della donna e di 25mila per il fratello, entrambi assistiti dall’avvocato Francesca Conte. Non appena saranno depositate le motivazioni (attese per i prossimi 90 giorni) l’avvocato dell’imputato, il legale Daniele Galoppa, impugnerà la sentenza in appello.