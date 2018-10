F.Oli.

LECCE – La Procura generale presenta appello contro i 15 tifosi appartenenti al gruppo Ultrà Lecce assolti dall’accusa di associazione a delinquere nel processo di primo grado nato dall’operazione che portò all’arresto di 14 persone di cui 7 in carcere e altrettante ai domiciliari il 27 maggio del 2009. L’appello arreca in calce la firma dell’avvocato generale Ennio Cillo (lo stesso pm che ha condotto le indagini e il processo di primo grado come rappresentante della pubblica accusa). In 27 pagine vengono confutate le conclusioni dei giudici della seconda sezione penale (Presidente Roberto Tanisi; giudice relatore Fabrizio Malagnino, giudice Silvia Saracino) che avevano escluso il vincolo associativo sottolineando come mancasse “la prova che i predetti atti di violenza ed intimidazione rientrassero nell’unitario programma associativo, delineato, approvato e perseguito con sia pur rudimentale dotazione logistica”.

Nell’appello l’avvocato generale parla esplicitamente di una banalizzazione dei giudici di primo grado del contestato fine illecito di “conseguire il totale predominio sulla Curva Nord” e cita testualmente un passaggio delle motivazioni in cui il giudice estensore rimarca “l’evidente nonsense della costituzione di un’associazione finalizzata di per sè a spadroneggiare su alcuni sedili”. L’appello della Procura generale si fonda non solo sugli episodi contestati nell’ordinanza e materia di discussione nel processo di primo grado ma anche su nuovi tasselli investigativi che dimostrerebbero, a dire dell’accusa, la permanenza dell’associazione.

Il richiamo è contenuto nella parte finale quando l’avvocato generale scrive che “un grave illecito atteggiamento di violenza e discriminazione nei confronti di calciatori in qualche modo collegato col Bari è purtroppo tuttora attuale come è dimostrato da un recentissimo episodio”. Il riferimento è alla notizia divulgata dalla stampa locale di un interessamento del Lecce, nella finestra di calcio mercato invernale dello scorso campionato, per il trequartista barese Nicola Strambelli e il successivo striscione esposto all’ingresso della villa comunale con cui la tifoseria manifestava chiaramente il proprio no ad accettare l’arrivo del giocatore che lo scorso anno militava nel Matera.

C’è poi un secondo episodio che dimostrerebbe la sussistenza del reato associativo e, secondo la Procura generale, “ancora più grave per la sua complessità”. Ed è legato alle presunte minacce rivolte all’ex giocatore del Lecce Walter Lopez perchè dichiarasse di non ricevere gli stipendi e provocare il cambio dei vertici societari capeggiati nel 2015 dalla famiglia Tesoro.

Nel processo di primo grado in cui erano finiti alla sbarra complessivamente 33 imputati il collegio difensivo era composto dagli avvocati Giuseppe Milli, Stefano Pati, Giancarlo Dei Lazzaretti, Francesco Calabro, Renata Minafra, Anna Grazia Maraschio, Viola Messa, Oronzo Chironi, Vincenzo De Benedittis, Giovanni Erroi, Luigi Rella, Salvatore Leone, Cosimo Rampino, Paolo Cantelmo, Silvia Mauro, Mario Ciardo, Stefano Prontera, Salvatore Leone, Pasquale De Matteis, Paolo Maci, Francesco Maria De Giorgi, Sandro Rollo, Nicola Caroli, Massimo Zecca, Stefania Melissano, Sergio Santese, Maurizio Memmo e Luigia Cretì.