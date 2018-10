F.Oli.

UGENTO (Lecce) – Si presentò sull’uscio dell’abitazione di una 80enne di Ugento fingendosi un suo conoscente. Una volta entrato in casa intimò all’anziana proprietaria di consegnargli tutti i soldi ed i preziosi che custodiva nell’appartamento. Non trovando nulla strappò la collana dal collo della donna lasciandola ferita. Carmine Bruno, 54enne di Ugento, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione dai giudici della prima sezione penale (Presidente Stefano Sernia, giudici a latere Alessandra Sermarini e Sergio Mario Tosi) a fronte di una richiesta di 5 anni invocata dal pubblico ministero di udienza Donatina Buffelli. L’imputato rispondeva di rapina pluriaggravata (perché commessa in abitazione e ai danni di una persona ultra75enne) e lesioni personali aggravate. Il collegio ha ridotto di alcuni mesi la condanna concedendo all’imputato, a cui era contestata la recidiva specifica infraquinquennale, le attenuanti generiche così come richiesto dagli avvocati Luca Puce e Paola Scarcia.

La rapina risale all’11 dicembre 2016 quando i carabinieri della locale stazione raggiunsero l’abitazione dell’anziana, in via Corfù, trovandola in un forte stato di agitazione, con ecchimosi e tumefazioni all’altezza del collo. Come riferito ai militari l’anziana era stata sorpresa da uno sconosciuto che poco prima aveva suonato al campanello della sua abitazione facendo intendere di essere un suo conoscente. Entrato in casa, però, il malvivente minacciò la donna di farsi consegnare ori e contanti iniziando a rovistare affannosamente in ogni angolo della casa (compresa la camera da letto dove si trovava il marito della donna, invalido) alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare.

Non riuscendo a trovare gioielli o soldi allungò le mani sulla collanina in oro che l’anziana indossava al collo strappata con tale violenza da spezzarla. Poi il rapinatore solitario si allontanò facendo perdere le sue tracce. Grazie alla descrizione della vittima – costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Casarano per le ferite riportate – i carabinieri riuscirono in breve tempo a rintracciare Bruno sorpreso in un bar del centro cittadino. Condotto in caserma, il rapinatore fu riconosciuto dalla vittima e costretto dai carabinieri ad ammettere le sue colpe dopo un’iniziale reticenza. Raccolti i gravi indizi di colpevolezza e le evidenti esigenze di cautela sociale, il gip del Tribunale di Lecce emise un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo che si trova sempre detenuto.