F.Oli.

LECCE – Ripetuti maltrattamenti, angherie, soprusi e sevizie nei confronti della compagna. Una triste storia di violenze si è consumata in un contesto di forte degrado sociale e morale. La vicenda arriva da Lecce anche se l’arresto è stato eseguito a Roma dove è stato bloccato e ammanettato il 23enne A.M. Nelle scorse ore i carabinieri gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere così come disposto dal gip Simona Panzera. A.M., difeso dall’avvocato Cosimo Rampino, sarà sentito per rogatoria dal gip del Tribunale di Roma nell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli.

A dare avvio alle indagini è stata la denuncia della compagna ormai esasperata dal clima di intimidazione e di terrore che il fidanzato aveva instaurato in casa. Fino a giugno quando i due hanno condiviso lo stesso tetto. Una convivenza costellata da minacce e abusi. Frasi offensive del tipo: “Dove ti trovo ti ammazzo di botte”; “Mo vengo con il camion e ti metto sotto”; “Ritorna a casa presto sennò ti uccido”. In alcune circostanze il fidanzato molesto avrebbe impedito alla compagna di uscire dall’abitazione per incontrare la madre; l’avrebbe colpita in più occasioni con calci e pugni, con un bastone e, in un’occasione, persino con l’impugnatura di un pugnale.

Secondo le indagini, in svariate giornate, la compagna sarebbe stata scaraventata per terra, strattonata per i capelli, ferita con una bottiglia di birra tanto da riportare ematomi ad un occhio e, da ultimo, la frattura del naso. L’escalation di violenze culminata con il ricovero in ospedale ha poi convinto la giovane a sporgere denuncia dando il via alle indagini in cui sono confluite anche le dichiarazioni della madre.

E proprio per tutelare la vittima considerata l’indole violenta di A.M. incapace di qualsiasi forma di di autocontrollo e assolutamente privo di freni inibitori per il gip Panzera l’unica misura cautelare è stata valutata solo quella in carcere.