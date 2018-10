F.Oli.

CASARANO (Lecce) – E’ stato il lungo giorno del neo pentito Tommaso Montedoro nel processo in abbreviato nato dall’operazione “Diarchia” con cui i carabinieri hanno smantellato l’omonimo clan nel maggio dello scorso anno. Il 41enne di Casarano è stato sentito pubblicamente per la prima volta in veste di pentito in videoconferenza dalla località segreta dopo la sua decisione di appendere il galloni del boss al chiodo. Montedoro non si è sottratto alle domande del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia Guglielmo Cataldi. Ha ripercorso la sua carriera criminale iniziata molto giovane sotto l’egida di Vito Di Emidio. Rispettato da tutti gli altri clan attivi in provincia, in particolare con i Leo di Vernole e i Briganti di Lecce; manteneva i contatti, intesseva i rapporti professandosi contrario a compiere estorsioni sul suo territorio all’interno di un’organizzazione che trafficava solo chili di droga. Autonoma, molto temuta e senza vincoli con la Sacra Corona Unita. Scorribande in lungo e in largo, invece sì. E anche tante. A volte sfociate in fatti di sangue. Il pentito ha confessato per la prima volta di aver compiuto due omicidi consumati a Brindisi (uno dei quali avvenuto dopo una rapina in un supermercato) per i quali non è mai stato indagato e i tentati omicidi di Massimo Trovè (coinvolto negli anni passati anche nell’operazione “Luna piena”) e di Antonio Trinchese commessi a Martano nel 1998. Montedoro ha ribadito così come confessato in uno dei due incontri nei quali era presente anche il maggiore dei Nucleo Investigativo di Lecce, Paolo Nichilo, tra luglio e settembre di aver preso parte all’assassino di Rosario De Salve, il macellaio di Matino, ucciso l’11 marzo del 1998, omicidio per il quale, di recente, è stato condannato a 30 anni di reclusione dalla Cassazione.

Un passato sanguinario, dunque, ma estraneo agli ultimi fatti avvenuti a Casarano. Montedoro ha negato un suo presunto coinvolgimento nell’omicidio del suo ex fido alleato Augustino Potenza. Ha ribadito quanto contenuto nei verbali pieni di omissis su cui prevedibilmente ci sono indagini in corso da parte della Procura antimafia e dai carabinieri del Nucleo Investigativo, guidati dal maggiore Paolo Nichilo. Al sostituto procuratore Massimiliano Carducci presente nell’aula della Corte d’assise ha riferito di non aver mai avuto alcun interesse ad ammazzare Potenza con il quale i rapporti erano diventati estremamente tesi dopo un idillio andato avanti per anni. Poi la brama di potere di Potenza avrebbe preso il sopravvento Ad ammazzare il suo ex compagno il 22 novembre del 2016, a dire del collaboratore, sarebbero stati due sicari ingaggiati da Ivan Caraccio (uno degli imputati) arrivati da Torchiarolo.

Montedoro si è soffermato sul movente e sui presunti responsabili. Ha parlato di uno “sgarbo” compiuto da Potenza che avrebbe umiliato e picchiato Caraccio in un locale di Casarano per il mancato pagamento di un vecchio debito di 18mila euro per una partita di droga che Caraccio non avrebbe saldato. Da qui il proposito di vendicare l’affronto subito e soppiantare Potenza nel controllo dello spaccio sulla piazza di Casarano. Caraccio avrebbe fissato l’appuntamento nello spiazzo di un centro commerciale della cittadina sud salentina dove Potenza sarebbe stato colpito mortalmente da diversi colpi di kalashnikov. Montedoro ha fornito anche il nome di Andrea Toma per l’omicidio dei suoi familiari così come gli sarebbe stato riferito da una terza persona escludendo, altresì, tale pista. Montedoro, però, avrebbe sempre tergiversato. Non avrebbe preso posizione. Ad agire sarebbe stato il braccio destro di Potenza, Luigi Spennato. Lui sì. Si sarebbe adoperato per vendicare l’omicidio. Avrebbe affrontato a muso duro Luca Del Genio (altro imputato) schiaffeggiandolo e prendendo in pegno un’auto di famiglia per il debito non onorato.

Anche sul tentato omicidio di Luigi Spennato, Montedoro si è professato totalmente estraneo. A suo dire gli esecutori materiali sarebbero stati Andrea Moscara, Andrea Del Genio e lvan Caraccio. Ha poi confermato di aver ordinato l’omicidio di quest’ultimo perché ritenuto inaffidabile e “chiacchierone in quanto drogato e solito ad alzare il gomito” e che in giro si vantava di aver compiuto il tentato omicidio di Luigi Spennato. E’ stato affrontato anche il filone politico. Un soggetto gli avrebbe chiesto di intervenire per sbloccare la pratica amministrativa di un inceneritore offrendogli 500mila euro. Montedoro avrebbe però rifiutato, perché Potenza, suo ex socio in affari, era fortemente ambientalista. Il processo è stato aggiornato al 15 novembre quando il collegio difensivo sottoporrà Montedoro al controesame e l’ascolto di tre imputati. La sentenza è prevista per gennaio. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Mario Coppola, Sergio Luceri, Giuseppe Corleto, Antonio Venneri, Luigi Rella, Biagio Palamà, Elvia Belmonte, Simone Viva e Andrea Stefanelli. Il Comune di Casarano, tramite l’avvocato Francesco Vergine, si è costituito parte civile.