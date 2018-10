PORTO CESAREO (Lecce) – Il Tribunale del Riesame di Lecce (Presidente Silvio Piccinno, Pia Verderosa e Anna Paola Capano, relatrice) ha annullato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Alfredo Emiliano ed ha concesso i domiciliari al padre Cosimo e al fratello Mario.

I tre, insieme con un altro componente della famiglia, Luigi Emiliano (che nei giorni scorsi ha ottenuto i domiciliari difeso dall’avvocato Giancarlo Vaglio), erano stati arrestati il 9 ottobre scorso dai carabinieri di Campi Salentina, in forza di una ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero Luigi Mastroniani ed emessa dal gip Simona Panzera perché accusati di tentata estorsione e stalking pluriaggravati ai danni di alcuni imprenditori di stabilimenti balneari di Torre Lapillo e di altri reati, tutti legati alla ritenuta occupazione abusiva di terreni lungo il litorale già di proprietà dell’E.R.S.A.P. (l’Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia).

L’avvocato difensore, il legale Giuseppe Bonsegna, nell’udienza di ieri, ha cercato di dimostrare come i propri assistiti da anni rivendicano per le vie legali – e non certo illecitamente, come sostengono i testimoni – i loro diritti su quei terreni, producendo anche molti provvedimenti giudiziari a loro favorevoli. “E’ un primo passo molto importante” ha commentato, soddisfatto, l’avvocato Giuseppe Bonsegna.

F.Oli.