F.Oli.

NARDO(Lecce) – Approda in appello l’inchiesta nata dall’operazione “Sabr” che consentì ai carabinieri del Ros di sgominare un’organizzazione criminale transnazionale che avrebbe favorito l’ingresso in Italia di clandestini, per la maggior parte tunisini e ghanesi, poi sfruttati nella raccolta di angurie e pomodori. In giornata, nell’aula bunker del carcere di borgo “San Nicola”, davanti ai giudici della Corte d’assise d’appello, il sostituto procuratore generale Giovanni Gagliotta, (pm del processo di primo grado), al termine della requisitoria ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado a carico dei 13 imputati condannati con pene che oscillano dagli 11 ai 3 anni. Il processo è stato rinviato per la discussione degli avvocati degli imputati e delle parti civili: la Regione Puglia (assistita dall’avvocato Anna Grazia Maraschio); otto braccianti; la Cgil; la Flai Cgil (assistite dall’avvocato Viola Messa), la Camera del lavoro, l’associazione “Finis terrae”. La sentenza dovrebbe essere emessa a fine gennaio.

Gli accertamenti, condotti dai carabinieri del Ros di Lecce,culminarono con l’arresto di 22 persone nel maggio del 2011 con l’operazione Sabr (dall’appellativo con cui era conosciuto un imputato). Gli investigatori, grazie alla denuncia di un lavoratore, Ivan Sagnet, diventato poi il simbolo della lotta, sgominarono una presunta organizzazione verticistica composta da caporali e imprenditori che avrebbero gestito lo sfruttamento nei campi, in particolare presso masseria “Boncuri”, vera e propria enclave per il lavoro nei campi per poche decine di euro al giorno.

I militari documentarono con filmati e intercettazioni le condizioni disumane di lavoro dei migranti nei campi in particolare nella raccolta delle angurie. Determinanti per svelare il malaffare si rivelarono le dichiarazioni di alcune vittime coraggiose nel denunciare le condizioni di vita disumane cui erano stati sottoposti nelle campagne di Nardò. I cittadini stranieri avrebbero avuto funzioni di “caporali” e di controllori-guardiani dei lavoratori stranieri impiegati nei campi di raccolta retribuiti con paghe tra i 22 e i 25 euro al giorno, con un orario di lavoro di 10-12 ore al giorno. L’istruttoria di primo grado, particolarmente lunga, si è basata sulle deposizioni degli imputati e delle tante persone offese. Ruoli e compiti degli imputati vennero delineati dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone nel corso della requisitoria nel processo di primo grado in cui la pubblica accusa evidenziò l’indifferenza delle istituzioni per un’emergenza mai realmente affrontata dalla politica locale. Gli imputati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Vincenzo Perrone, Luigi Corvaglia, Amilcare Tana, Antonio Palumbo, Francesco Galluccio Mezio, Giuseppe Costa, Anna Sabato e Mario De Lorenzis.