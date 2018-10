F.Oli.

LECCE – Confessa di aver palpeggiato una donna nei pressi della stazione ferroviaria ma di averlo fatto in uno stato psicofisico alterato per via della droga solo pochi minuti prima. Si è svolta questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto di S.I., 33enne di origini pakistane, arrestato venerdì sera con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, difeso dall’avvocato Vincenzo Pennetta, ha ammesso gli addebiti giustificando la sua condotta per la droga assunta appena cinque minuti prima. “Donna scusa” sarebbero state le poche parole pronunciate in italiano; un modo per dimostrare il proprio pentimento per un’azione, a suo dire, compiuta per uno stato psicofisico precario. Poco prima, infatti, un suo connazionale gli aveva fornito dell’hashish che gli avrebbe offuscato la mente.

Tanto che già venerdì sera, appena si è ripreso dallo stordimento ha chiesto scusa per quanto fatto. Di certo l’uomo comparso davanti al gip Simona Panzera sarebbe un soggetto con seri problemi psichici. Sguardo fisso, tremava e sbadigliava di continuo. Ha confidato di essere in cura e di assumere delle gocce. Alla luce delle condizioni di salute, la difesa dovrebbe presentare richiesta di perizia psichiatrica mentre il giudice nelle prossime ore dovrà convalidare l’arresto e pronunciarsi sulla misura cautelare da applicare.

L’uomo è finito in manette dopo una rapida operazione condotta dagli agenti di polizia. La serata da incubo per una donna è iniziata poco dopo le 19.00. La donna è stata avvicinata da A.I. che ha iniziato a palpeggiarla e molestarla in Piazza Massari, a pochi metri da viale Oronzo Quarta. La malcapitata ha avuto la prontezza di divincolarsi. Ha iniziato a urlare, richiamando l’attenzione di un’altra persona che ha affrontato l’aggressore. C’è stata una colluttazione mentre la stessa vittima ha recuperato il telefono dalle tasche allertando la centrale operativa della Questura: “Accorrete un individuo mi sta molestando” ha riferito con una concitata chiamata durata pochi secondi. In breve sono confluite due volanti. I poliziotti hanno bloccato il cittadino pakistano che ha tentato una fuga e accompagnato subito dopo in Questura.

Sul posto è stata raccolta la testimonianza della vittima. Per quanto provata e scossa non ha chiesto l’intervento dei sanitari. Ha confermato l’aggressione fornendo i dettagli e ringraziando gli agenti per il tempestivo intervento. I poliziotti hanno acquisito anche le dichiarazioni di un altro passante che ha assistito alla scena. In tarda serata, su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere con l’accusa di violenza sessuale.

Torna, in ogni caso, l’allarme sicurezza in una zona dove, nel recente passato, si sono verificati diversi episodi di microcriminalità. Alla luce di un rischio sicurezza sempre più dilagante che aveva destato forte preoccupazione tra i residenti sono stati rinforzati i dispositivi di sicurezza in tutte le vie a ridosso della stazione ferroviaria. Un giro di vite che ha reso la zona maggiormente vivibile fino all’ultimo episodio di venerdì.