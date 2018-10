F.Oli.

VEGLIE (Lecce) – Chiusa l’inchiesta sul sequestro di una ragazza di Lecce affetta da deficit di natura psicologica sottratta dall’ospedale e segregata per costringerla a revocare l’amministratore di sostegno e conferire lo stesso incarico all’avvocatessa Gabriella Cassano, 47 anni, di Lecce, attualmente ai domiciliari e destinataria dell’avviso di conclusione insieme ad altri quattro indagati: Fabio Degli Angeli, 48, di Carmiano, compagno della Cassano, anch’egli ai domiciliari; Domenico Della Porta, 42 anni, di Carmiano, psicologo e cugino della Cassano; Cosimo Visconti, detto Mimino, di 64 anni, residente a Porto Cesareo; Cosimo Flieri, detto Mimino, 61 anni, di Veglie, tutti e tre sottoposti al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Cassano, Degli Angeli e Visconti, secondo le indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile e coordinate dal sostituto procuratore Maria Rosaria Micucci, rispondono di sottrazione di persone incapaci e di abbandono di persone incapaci. Sono accusati di aver prelevato lo scorso 14 gennaio la ragazza dal reparto di Psichiatria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, conducendola in auto in un’abitazione a Marittima di Diso dove la ragazza sarebbe stata lasciata per due giorni al freddo, privandola delle cure farmacologiche e causandole febbre e malessere.

Tutti e quattro gli indagati sono accusati di sequestro di persona per aver segregato, dal 16 al 25 gennaio, la donna nell’abitazione di Filieri a Veglie, in precarie condizioni igieniche e sanitarie, impedendole di uscire chiudendo a chiave la porta dell’abitazione nonchè abbassando completamente le persiane. Filieri le preparava i pasti (colazione e pranzo) servendoli in piatti sporchi causando alla giovane continui conati di vomito. Alla giovane sarebbe statoi concesso di uscire solo per fare una finta telefonata alla stessa Cassano e per raggiungere il giudice tutelare per l’istanza di revoca dell’amministratore di sostegno.

Cassano e Degli Angeli, di circonvenzione di incapace per aver circuito la donna affetta da deficit, “inculcandole la convinzione che l’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare non si curasse e non si interessasse di lei inducendola a conferire a Cassano il mandato stesso.

Sempre l’avvocato Cassano e Filieri rispondono di false informazioni al pubblico ministero per aver convinto la vittima a raccontare di essersi allontanata da sola dall’ospedale, che successivamente era stata ospitata da una persona della quale non voleva fare il nome e che “Fabio e Gabriella” non c’entravano nulla nè con la sua sparizione nè con la sua successiva ospitalità. La sola Cassano, infine, risponde di tentata estorsione per aver chiesto al padre della persona offesa una ingente somma di denaro dopo la revoca del mandato ad aprile scorso come parcella per i servili legali resi, minacciando in caso contrario di pignorargli la casa e di farlo “finire in prigione per cinque anni”.

Nel corso delle indagini, dopo una consulenza sarebbe emersa la capacità di intendere e di volere della ragazza e la conseguente capacità a testimoniare.

La Cassano è difesa dagli avvocati Luigi Piccinni e Francesco Martinese; Degli Angeli da Giuseppe Antonio Lombardo; Visconti, da Massimo Zecca; Filieri, da Letizia Garrisi; Della Porta, da Domenico Russo.