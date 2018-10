F.Oli.

UGENTO (Lecce) – Si chiude con due condanne il processo per i due Bonnie e Clyde del basso Salento. Il gup Edoardo D’Ambrosio, al termine del processo in abbreviato, ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Oronzo Rocco Valente, di 53 anni e a 3 anni e 2 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1200 euro la compagna Anna Maria De Gaetani, di 54, entrambi residenti a Ugento, quest’ultima accusata di una sola rapina. Ai due imputati il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche. Nel dispositivo trova spazio anche l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici per l’uomo e per 5 anni per la donna. Non appena verranno depositate le motivazioni, attese nei prossimi 90 giorni, gli avvocati David Alemanno (per Valente) e Marco Costantino (per la De Gaetani) potranno presentare ricorso in Appello.

La coppia venne arrestata il 2 febbraio scorso con un’ordinanza di custodia cautelare (in carcere per lui, ai domiciliari per lei) dopo un’indagine tanto meticolosa quanto efficace condotta dai carabinieri delle Compagnie di Tricase e Casarano, rispettivamente coordinate dai capitani Alessandro Riglietti e Clemente Errico. Gli investigatori, in poche settimane, risalirono agli autori di due rapine particolarmente cruente a Miggiano e Presicce, tra la sera del 9 gennaio scorso e l’alba del giorno successivo.

Nel primo episodio, Valente insieme ad un complice prese di mira un 30enne di Spongano, dipendente di una tabaccheria di Ugento, pedinato e fermato mentre si trovava all’interno dell’area di servizio “Q8”, sulla via del ritorno a casa. Minacciato con una pistola per consegnare l’incasso della tabaccheria, il giovane tentò di reagire ingranando subito la marcia per sottrarsi ai banditi. Raggiunto dai due malviventi, tuttavia, il 30enne fu costretto a scendere dal veicolo, ad inginocchiarsi e a togliersi tutti gli indumenti: convinti che avesse addosso i contanti, i rapinatori, infatti, pretesero di vederlo in mutande.

Quell’assalto si rivelò un “flop”: i due fuggirono con al seguito il solo borsello contenente gli effetti personali del giovane tabaccaio che, a causa del forte spavento, accusò un malore e fu trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. La coppia, secondo i carabinieri, è ritenuta responsabile della rapina ai danni della dipendente del bar “Lopes” situato all’interno del piazzale del centro commerciale “Angeli” di Presicce. I due attesero al varco la donna alleggerita della borsetta con 400 euro, di stecche di sigarette e di vari gratta e vinci mentre si accingeva ad aprire il bar. Attualmente Valente è sempre detenuto mentre la compagna si trova ai domiciliari.