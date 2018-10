di F.Oli.

LECCE – Avrebbe spinto un compagno di classe contro un banco per togliergli un pacchetto di patatine con tale violenza da costringerlo a sottoporsi ad un intervento per asportare la milza pochi giorni dopo. Racconta questo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a firma del pubblico ministero della Procura dei Minori, Imerio Tramis, fatto notificare ad un 15enne di Surbo accusato di lesioni personali gravi. Il presunto caso di bullismo tra i banchi di scuola è avvenuto all’interno dell’Istituto Tecnico “Olivetti” il 19 aprile scorso. L’indagine venne avviata dopo la denuncia presentata in Questura dall’avvocato Silvio Verri.

Il caso si sarebbe verificato durante la ricreazione quando gli studenti si trovano in classe. Lo studente violento avrebbe preteso dal compagno il pacco di patatine che il 15enne aveva comprato e stava consumando. Al rifiuto, il compagno di classe avrebbe avanzato richieste sempre più insistenti con modi bruschi, fino a quando, di fronte all’ennesimo rifiuto, il bulletto avrebbe spinto il minorenne violentemente e deliberatamente contro un banco. Il giovane, a causa della violenta spinta, subì un duro colpo all’addome. Per sottrarsi alle angherie del proprio compagno sarebbe uscito dalla classe senza reagire cercando di allontanarsi il più possibile dal suo aggressore.

Per tutta la giornata il ragazzo avrebbe continuato ad accusare forti dolori addominali proseguiti il giorno successivo. Il dolore si sarebbe fatto sempre più acuto ed insopportabile tanto che durante l’ora di lezione gli stessi insegnanti interpellarono il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza e l’immediato trasporto del ragazzo presso il “Vito Fazzi”. Il 15enne venne operato d’urgenza subendo l’asportazione della milza. Solo dopo varie trasfusioni di sangue fu giudicato fuori pericolo. Attualmente convive con le limitazioni causate dall’incidente a scuola. L’indagato, difeso dall’avvocato Alessandro Costantini Dal Sant, sarà interrogato nei prossimi 20 giorni per fornire la propria spiegazione dei fatti e respingere le accuse.