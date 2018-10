F.Oli.

TREPUZZI (Lecce) – Ha chiuso i propri conti con la giustizia A.M., il 28enne di Surbo, responsabile della morte della sua fidanzata Carlotta Angelica Martella, deceduta a soli 19 anni il 5 luglio dello scorso anno sulla Trepuzzi-Surbo dopo un grave incidente stradale. Il giovane, difeso dagli avvocati Luigi Rella e Luigi Carrozzini, ha patteggiato 2 anni di reclusione (pena sospesa e no n menzione) davanti al gup Carlo Cazzella con le accuse di omicidio stradale ed eccesso di velocità (reato, quest’ultimo, previsto dal codice della strada). Inizialmente al giovane imputato veniva contestata l’aggravante dell’uso di sostanze stupefacenti come ipotizzato dal sostituto procuratore Carmen Ruggiero, titolare del procedimento. Una successiva consulenza, eseguita dalla dottoressa Maria Corbelli, ha ribaltato gli esiti degli accertamenti iniziali.

Purtroppo, le analisi effettuate in ospedale nell’immediatezza di un fatto (spesso una tragedia) possono produrre risultati falsi positivi. Proprio come accaduto nel caso dell’incidente della sfortunata 19enne. L’accertamento era stato sollecitato dallo stesso giovane che, in questi mesi trascorsi tra rabbia, dolore, disperazione e incertezza, ha sempre sostenuto di non aver fatto uso di sostanze stupefacenti sollecitando da subito nuovi accertamenti. E gli esiti hanno dato conferma della bontà delle sue dichiarazioni.

Quella mattina i due fidanzati avrebbero dovuto partecipare ad un matrimonio. Si trovavano a bordo di una Mercedes classe A. Improvvisamente, “per negligenza, imprudenza e imperizia” così come ipotizzato dalla Procura, il 28enne perse il controllo del mezzo in prossimità di una cava finendo contro il muro di una recinzione che venne abbattuto. L’auto, invece, si ribaltò. Per la ragazza, residente a Trepuzzi, sbalzata dall’abitacolo e finita rovinosamente sull’asfalto, non ci fu nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori allertati da alcuni automobilisti di passaggio. Il fidanzato, invece, rimase illeso. la ricostruzione del sinistro venne eseguita dagli agenti della polizia locale di Lecce. Ai funerali un’intera comunità si strinse attorno al dolore di una famiglia per la prematura scomparsa di una giovane di neppure 20 anni.