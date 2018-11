LECCE – Prima Lecce manda un segnale chiaro a Carlo Salvemini: la maggioranza va sotto sull’assestamento di bilancio. Entro il 30 novembre si possono fare le variazioni di bilancio, ma i piani saltano. Poi, i fuochi d’artificio sono esplosi nella discussione sulle “prospettive attuali e future della Lupiae Servizi e dei suoi lavoratori”. Alla fine tutti d’accordo nel far passare un ordine del giorno per ottenere le convenzioni per 5 anni con un budget di almeno 8 milioni di euro. Gli stipendi non sono ancora arrivati, ma con le convenzioni le banche torneranno a pagare. “Non è un accordo che soddisfa tutte le nostre aspettative – spiega Gigi Ramfino dei Cobas- Ma abbiamo ottenuto un’importante continuità occupazionale”. Con questa concessione Salvemini potrebbe essersi garantito la sopravvivenza, visto che la stampella di Prima Lecce era ormai fuori controllo. Anche Luca Panico con i colleghi di Confintesa è confortato dal buon risultato di oggi: “È importante aver strappato l’impegno alla continuità”.

I PUNTI SALIENTI DELLA DISCUSSIONE IN AULA

Un “falso scopo”, secondo il consigliere Cosimo Murri Dello Diago, che cita il linguaggio militare per spiegare che le reali finalità dell’opposizione è distrarre l’opinione pubblica da altre vicende. “Vi sentite tutti leader e portatori di verità, ma Lecce vuole una nuova classe dirigente. Perché non accendete un faro sulle case popolari?” – attacca il consigliere di maggioranza, che poi torna sulla Lupiae parlando delle assunzioni passate: “Non un concorso, non una selezione: solo chiamate dirette per acquisire consenso elettorale. Avete così mortificato i sogni e le aspettative di tanti giovani leccesi. Davanti al 270 famiglie sono il primo che vuole difendere questi posti di lavoro, ma avete consentito voi che la Lupiae implodesse, con dati falsati per anni. Dobbiamo usare il linguaggio della verità, solo se facciamo questo possiamo trovare soluzioni idonee” -consigliere Cosimo Murri dello Diago.

Michele Giordano, capogruppo di Fratelli d’Italia, contesta l’impostazione della maggioranza e spiega che bisogna partire dal ruolo dei 270 dipendenti. “Noi utilizziamo queste persone come dipendenti pubblici, come dipendenti comunali, però di serie B: lo dicono i fatti e le mansioni che svolgono. È chiaro che ‘terzializzare’ costa meno. Il sindacalista Ramfino ci dice che arrivano delle offerte a prezzi più bassi – continua Giordano – I dirigenti hanno detto che se non si modifica il contratto non si può far nulla. Sarebbe bello vedere queste offerte che arrivano e capire se una volta che facciamo fare ulteriori sacrifici, si riesca a stare ugualmente in piedi. Abbiamo sottoposto i lavoratori e due tipi di stress per anni, economico e psicologico, perché non si sapeva se la società avrebbe retto.

E’ interessante la vicenda delle offerte per capire a quanto vengono offerti questi servizi. Quello che ho ascoltato dalla presidente Lupiae è molto grave, perché dice che il sindaco ha dato un indirizzo preciso. Se si vuol salvare la società bisogna partire dai numeri e qui numeri non ne vedo. Oggi ci viene detto che dobbiamo percorrere il contratto del multiservizi: ma questo cosa risolve? Per risanare una società non si può considerare solo la voce del personale. Dobbiamo valutare il lavoro di queste persone non alla stregua di una qualsiasi altra impresa: bisogna considerare che molte di queste persone da anni svolgono mansioni identiche a quelle dei dipendenti comunali a in consizioni molto peggiori. Murri parla di un ‘falso scopo’: mi è dispiaciuto perché lo stimo. Si evoca lo spettro delle case popolari e dinamiche discutibili di assunzione: abbiamo altri problemi ora da risolvere anziché impantanarci in queste polemiche.

Quando nacque la Lupiae, ero contrario a costruire una società che non possa competere sul mercato. Ho una visione d’impresa diversa, ma qui dobbiamo proteggere 270 famiglie e lavoratori che ormai prestano la loro opera da anni. Dobbiamo considerare il ruolo di queste persone, non considerarli come le altre imprese, visto che oggi apprendiamo che arrivano offerte. Il sindaco un’idea ce l’avrà, al di là di quelli che possono essere i suoi convincimenti sulla società, quindi oggi bisogna tirare fuori questi numeri”.

“Il sindaco ha detto che gli stipendi sarebbero stati garantiti e invece non era vero. Ancora non sono stati pagati – puntualizza il capogruppo di Forza Italia, Paride Mazzotta – Ancora oggi, a un mese dalla scadenza delle commissioni non si sa ancora cosa vuole fare il Comune di Lecce. L’amministrazione ha mandato le carte in tribunale e ha delegato tutto a un concordato”. Gaetano Messuti ricorda il piano che fece il management della Lupiae con il suo advisor: “Il sindaco chiese un altro piano ad un altro advisor. Se tu offri un montante economico di servizi è più adeguata la procedura di ristrutturazione. Ho indicato anche l’ipotesi della società unica con Sgm. Il fatto che la maggioranza stesse puntando sul concordato preventivo è stato provato dall’intervento di Rotundo e Pati subito dopo le mie proposte. Con quali somme il sindaco si è avventurato nella procedura del concordato? Con quali cifre si presenta davanti alla massa di creditori? Se non si trovano somme congrue, l’alternativa è il fallimento. Manca il presupposto della continuità, le somme che devono essere messe per acquistare i servizi della Lupiae. I soggetti della procedura fallimentale sono solo il management. Lei ha dato un messaggio sbagliato perché la procedura di concordato non riesce a pagare gli stipendi. Faccia le convenzioni: concedendo una somma spalmata per 5 anni non ci sarebbe stata la crisi aziendale. Il concordato preventivo dovrebbe fare una perizia etimativa che valuti i terreni donati dal Comune 4,3 milioni. Si concedano 8,5 milioni di servizi e continuità per 5 anni”.

Anche Paolo Perrone attacca: “Ci si poteva fermare prima. Ho fatto una domanda di attualità e ad oggi non è arrivata nessuna risposta. Nella ricerca di equilibrio del bilancio comunale il sindaco si è giocata malissimo la partita: malconsigliato dalle strutture tecniche. Se l’idea era di salvare la Lupiae, stiamo rischiando di farla fallire. Cosa è cambiato rispetto a due anni fa? Nulla, è avvenuto solo che per seguire un progetto sbagliato non si è accompagnata la Lupiae verso una nuova fase. Scegliere di svalutare 300 mila euro di debito nei confronti della partecipata è stata una scelta sbagliata e non un atteggiamento a difesa della società. Limitare il fatturato della Lupiae abbattendo i servizi a chiamata non ha favorito la tenuta economica della società. Scegliere di boicottare la possibilità della Lupiae di liquidare i terreni è stata una scelta del socio, che non ha aiutato. Ci si è nascosti dietro obblighi di legge, pareri di dirigenti, di segretari, tavoli della Prefettura (non era mai successo in 20 anni di andare a discutere lì). Ora come fare a rendere i conti compatibili con l’amministrazione Salvemini? Si spinge la Lupiae a fare il concordato. Ma è una soluzione giusta? Un’azienda pubblica che fa un concordato fregando fornitori, creditori e fisco e creando una serie di procedure che hanno costi altissimi dal punto di vista legale si sta mettendo nei guai. Il sindaco in buona fede si è cacciato in un guaio. In che modo pagherà gli stipendi? Un mese e mezzo fa gli ho suggerito di rinnovare le convenzioni per tre mesi. Rivediamo il percorso, proroghiamo le convenzioni per pagare gli stipendi e vediamo se ci sono gli estremi per chiedere un sacrificio sostenibile alla Lupiae e discutere su quali saranno le opportunità da sfruttare”.

Per Pati quella dell’opposizione è una strategia atta a far rivoltare i lavoratori contro la maggioranza. L’articolo 14 del decreto Madia fa riferimento a tre sole possibilità nel caso di azienda in crisi: fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria. Un mese e mezzo perso, dunque. “Alcuni chiedevano di essere coinvolti. Ai lavoratori cosa importa se c’è un concordato o la ristrutturazione: a loro interessa la continuità. “Si mandano messaggi terroristici: si dice che a gennaio non arriveranno ancora gli stipendi”.

“Il buon senso deve consigliarci di salvere un’azienda al servizio della città: il mercato ha altre regole”.

Rotundo parla di operazione politica dell’opposizione. Usare la Lupiae per far cadere Salvemini. “Vogliamo salvare la Lupiae, ma per fare questo dobbiamo riformarla: non possiamo riproporre le vecchie convenzioni, perché non è possibile. La situazione è stata ferma, bloccata, ma il tema del cambio del contratto in multiservizi è vecchio: le altre amministrazioni non l’hanno mai affrontato. I lavoratori si vedono privati di una parte del loro salario, ma tutti i lavoratori delle società in house hanno il contratto multiservizi. Il nodo arriva al pettine, ma c’era anche prima. Non possiamo più eludere questo problema, viste le condizioni in cui versano le casse comunali”.