Il Consiglio comunale di Nardò ha approvato il rendiconto 2025

NARDO‘ (Lecce) – Ieri sera il Consiglio comunale, tra le altre cose, ha approvato il rendiconto di gestione 2025, il documento che riassume l’attività dell’ente sul fronte della gestione economica e finanziaria, mettendo in evidenza le entrate e le uscite, i risultati conseguiti e le eventuali criticità riscontrate nell’anno di riferimento. L’assessora al Bilancio Sara D’Ostuni ha spiegato in aula il contenuto del rendiconto attraverso una relazione da cui è emerso che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 è stato di 40 milioni 812 mila euro, con un incremento di quasi 6 milioni rispetto all’esercizio 2024 e di oltre 10 milioni rispetto al 2023. Al netto delle quote accantonate e vincolate, l’avanzo disponibile è stato pari a 2,9 milioni di euro, mentre il fondo cassa di 7,4 milioni.
“Il dato politico che emerge dal rendiconto – ha spiegato – è che il Comune di Nardò è un ente finanziariamente sano. Come hanno certificato anche i revisori, non ci sono deficit strutturali e non ci sono squilibri. Ciò, nonostante la macchina amministrativa abbia dovuto affrontare negli ultimi anni l’aumento dei costi energetici e della spesa sociale, tra gli altri. Un altro dato significativo è che nel corso del 2025 il Comune non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, un altro indicatore di solidità. Dal rendiconto emerge la politica sugli investimenti e quindi la ferma volontà di puntare sulla qualità della vita, sulla coesione sociale, sul rafforzamento dei servizi e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Non solo numeri, ma opportunità e futuro per i nostri concittadini”.
L’aula ha approvato, poi, due provvedimenti che hanno significative ricadute sui cittadini. Il primo è il regolamento per la definizione agevolata dei debiti derivanti da accertamenti esecutivi, grazie al quale i contribuenti che adempieranno (anche tramite piani di ammortamento) ad obblighi precedentemente non adempiuti, in tutto o in parte, su Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale, imposta di soggiorno ed entrate extra-tributarie, beneficeranno dell’abbattimento di sanzioni e interessi (si tratta di una facoltà che la legge di bilancio 2026 riconosce agli enti locali). Il secondo è l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, che riguarda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione e derivanti da omesso versamento di imposte, contributi e sanzioni. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
“L’amministrazione comunale – ha aggiunto Sara D’Ostuni – ha sfruttato queste possibilità che lo Stato ha previsto per i cittadini e, in particolare, per le famiglie più vulnerabili. Il rigore finanziario, lo diciamo da sempre, deve andare di pari passo alla sostenibilità sociale”.
Altre delibere all’esame del Consiglio sono state quella relativa all’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una strada di collegamento tra la s.p. 17 Nardò-Copertino e strada Farina (funzionale alla messa in esercizio della nuova circonvallazione) e quella relativa alla presa d’atto di una deliberazione dell’Autorità Idrica Pugliese sulla gestione del servizio idrico, che comprende anche l’adesione alla società pubblica “Acqua Comune”, controllata in maniera congiunta da tutti i Comuni della regione Puglia.