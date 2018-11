TAURISANO (Lecce) – Verdetto ribaltato in Appello per uno dei quattro imputati accusati di favoreggiamento nell’inchiesta legata all’aggressione a colpi di crick ai danni dell’imprenditore di Castrignano dei Greci, Andrea Gallone. I giudici di secondo grado (Presidente Nicola Lariccia) hanno infatti assolto perchè il fatto non sussiste Cristian Cera, 26enne di Ugento, (difeso dall’avvocato Vincenzo Venneri). Sono state confermate le condanne a Luca De Benedetto, 38enne; Fabio Preite, 29 anni, tutti di Taurisano e per Salvatore De Gaetani, 34enne, di Ugento.

Il presunto aggressore, Orazio Preite, 33enne, di Taurisano, proprio nei giorni scorsi, è stato condannato in primo grado a 15 anni di reclusione con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi mentre altri due dei tre presunti fiancheggiatori sono stati assolti.

Per quell’aggressione Gallone riportò lesioni permanenti e uno stato di invalidità che gli ha ridotto del 67% le capacità lavorative. La vittima pagò a caro pezzo il tentativo di fare da paciere tra due giovani che stavano litigando all’esterno di una discoteca di Maglie. Preite impugnò un crick prelevato da un’auto fracassando il cranio dell’imprenditore poi ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

F.Oli.