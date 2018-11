F.Oli.

LECCE – “Ho spacciato ma non ho mai fatto parte ad alcuna associazione”. E’ il contenuto, in estrema sintesi, dell’interrogatorio di Fabio Rizzo, 48enne leccese, davanti al pubblico ministero della Dda di Lecce, Valeria Farina Valaori, nell’inchiesta denominata “Labirinto”. L’uomo ha escluso la gran parte dei fatti contestati. Ha confermato solo alcuni episodi di spaccio ma negato di aver patto parte di un sodalizio, in particolare, di un’organizzazione mafiosa.

Rizzo risponde di detenzione e spaccio, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione mafiosa e compare nel lungo elenco di imputati che, a breve, dovrà comparire davanti al gup Vincenzo Brancato per il processo in abbreviato. In dodici, invece, dovranno affrontare il filtro dell’udienza preliminare il 31 gennaio prossimo.

L’indagine, condotta dai carabinieri del Ros di Lecce, ha consentito di delineare gli assetti organizzativi di due gruppi criminali legati al clan “Tornese” di Monteroni. Il primo gruppo sarebbe stato capeggiato da Vincenzo Rizzo, 54enne di San Cesario, luogotenente dei Tornese, attivo nei territori tra San Donato, San Cesario e Lequile; Il secondo, invece, da Saulle Politi, 46enne di Monteroni, attivo nei comuni leccesi di Monteroni, Arnesano, San Pietro in Lama, Carmiano, Leverano, Porto Cesareo.

I neo imputati rispondono, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, estorsione e danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso.