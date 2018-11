F.Oli.

MIGGIANO (Lecce) – La Procura generale chiede la conferma delle condanne per i sei imputati inflitte nel processo di primo grado nato dall’inchiesta sui lavori effettuati nel recente passato a Porto Miggiano macchiati da una serie di presunti abusi. A conclusione della sua requisitoria, il sostituto procuratore generale Giovanni Gagliotta ha invocato 10 mesi di arresto per Salvatore Bleve, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune di Santa Cesarea; Francesco Leo, incaricato della progettazione dell’opera; Daniele Serio, di Lecce, l’amministratore della Cem, l’azienda esecutrice dei lavori; Antonio De Fazio, di Bologna, progettista; 8 mesi di reclusione per Francesca Pisano, di Tricase, in veste di collaudatore dell’opera; 7 mesi per Maria Grazia Doriano, 37 anni, di Vico Equense. Il processo è stato aggiornato all’8 febbraio quando dovrebbe essere emessa la sentenza dopo le arringhe degli avvocati

Porto Miggiano per i salentini ma anche per i turisti (che negli anni hanno ormai imparato) rappresenta un angolo di paradiso della costa incastonato nel cuore del parco costiero “Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”. Un territorio deturpato, secondo il procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone così come sostenuto dal pm (attuale procuratore aggiunto) nel corso della sua requisitoria di primo grado da una serie di interventi che ne hanno minato il paesaggio.

Anche perchè i presunti abusi sarebbero stati compiuti in un’area sottoposta a molteplici vincoli. Le indagini – suffragate dalle consulenze di Dino Borri e Giuseppe Tommasicchio – avrebbero fatto emergere svariate irregolarità tra cui una “mastodontica diga marittima a scogliera radente e dirette oltre alla dichiarata messa in sicurezza del costone roccioso anche a creare una piattaforma destinata ai bagnanti”. Tutte queste opere sarebbero state compiute senza interpellare l’Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto di Gallipoli e in assenza del nulla-osta rilasciato dalle Autorità preposte al vincolo. Inoltre gli imputati si sarebbero adoperati per realizzare “una rozza spianata” all’apparenza da adibire a parcheggio sul terrazzo sovrastante la cala.

Questi extra-lavori, eseguiti con lo stanziamento di tre milioni di euro di fondi pubblici destinati a mettere in sicurezza il costone costiero, avrebbero avuto un effetto contrario: la falesia – secondo le conclusioni della Procura – sarebbe stata irreparabilmente deturpata con un incremento del disequilibrio idrogeologico e resa, se possibile, persino ancor più pericolosa. L’area, interessata dai lavori, venne sequestrata nel marzo del 2013 dagli uomini del Corpo Forestale.