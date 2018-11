F.Oli.

VEGLIE (Lecce) – Posti di lavoro fantasma in cambio di somme di denaro: nell’azienda in cui lavorava, la ditta di pullman Marozzi ma anche nelle Ferrovie dello Stato e nei ranghi di Sud-Est. In mattinata davanti al giudice monocratico Alessandra Sermarini, il vpo Antonio Zito ha formulato le richieste di condanne: 5 anni per Raffaele Faggiano, 57enne, di Veglie, autista di pullman; 4 anni e 6 mesi per Stefano Laneve, 59enne di Montalbano di Fasano, entrambi accusati di truffa aggravata, il secondo anche di esercizio abusivo della professione medica. La sentenza è prevista per il 19 novembre.

Sono trentuno i casi contestati dalla Procura (una ventina già emersi a febbraio del 2014 quando l’uomo venne arrestato dopo aver intascato l’ultima mazzetta da una giovane di Veglie) per una truffa complessiva quantificata in circa 150mila euro. In alcuni raggiri, Faggiano non avrebbe agito da solo. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Campi Salentina e dai colleghi di Veglie (all’epoca al comando del maresciallo Matteo De Luca), avrebbero accertato la complicità di un falso medico. Laneve avrebbe sottoposto alcuni aspiranti lavoratori a visite mediche attestando l’idoneità a poter lavorare in un ospedale di Bari. Faggiano avrebbe utilizzato sempre la stessa tecnica. Avvicinava le vittime spesso giovani e disoccupate residenti tra Lecce, Porto Cesareo, Veglie, Salice Salentino, ma anche del brindisino, come San Donaci e San Pancrazio Salentino assicurando di poter trovare un posto di lavoro. Le somme intascate variavano da caso a caso: da mille fino, addirittura, a 12mila euro.

Faggiano avrebbe organizzato le truffe in maniera del tutto professionale per rendere ancor più credibile la sua messinscena. Esibiva fascicoli con nominativi, fototessere, fotocopie dei documenti d’identità, bozze dei contratti preliminari di assunzione, certificati medici di idoneità al lavoro. Nel febbraio del 2014, però., una giovane di Veglie non abboccò al suo tranello. Si presentò in caserma consentendo ai carabinieri di incastrare l’uomo. L’allora autista le aveva prospettato la possibilità di essere assunta nell’azienda in cui lavorava dietro il pagamento di 2mila euro. Scattò così la trappola. La giovane organizzò un incontro con Faggiano per versare un anticipo nei pressi di un bar di Veglie dove ad attendere il finto intermediario erano presenti i carabinieri. In giornata gli avvocati Americo Barba e Stefania Melissano hanno discusso per le posizioni dei due imputati. Diverse le parti civili rappresentate, tra gli altri, dagli avvocati Luigi Rella, Massimo Gabrieli Tomasi e Giuseppe Romano.