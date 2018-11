F.Oli.

TRICASE (Lecce) – Tentò di mettere fuoco alla ex gettandole della benzina su una gamba. Dopo l’arresto per il fidanzato è arrivato il decreto di giudizio immediato. S.C., 22enne di Tricase, dovrebbe presentarsi a dicembre davanti ai giudici della prima sezione penale per difendersi dall’accusa di tentato omicidio ma in aula non comparirà. Il suo avvocato, il legale Fabio Ruberto, ha già convertito il giudizio immediato in una richiesta di abbreviato e si è in attesa della fissazione dell’udienza davanti ad un gup. Il giovane si trova sempre ai domiciliari dal 26 agosto quando i carabinieri di Tricase notificarono al giovane un’ordinanza per una serie di ripetuti maltrattamenti compiuti sulla sua ragazza culminati in un grave episodio accaduto il 30 aprile.

Quel giorno C.S. avrebbe cercato di avvicinare nuovamente la sua ex ragazza. L’incontro sarebbe sfociato nell’ennesimo litigio. E mentre si allontanava il 22enne avrebbe intimato che, di lì a poco, sarebbe ritornato con la benzina così come si sarebbe puntualmente verificato. Il giovane avrebbe versato sulla gamba sinistra della ragazza del liquido infiammabile contenuto in una bottiglia di plastica. Poi avvicinandosi con un accendino che aveva tasca e, dopo averlo acceso, avrebbe rivolto la fiamma verso il corpo della giovane che, grazie alla prontezza dei propri riflessi, sarebbe riuscita a spostarsi. Caduta per terra sarebbe stata colpita con calci e pugni su tutto il corpo. Infine C.S. avrebbe versato della benzina in corrispondenza della finestra della camera da letto della vittima danneggiandola e facendo sorgere il pericolo di un incendio.

Le indagini si sono avvalse della denuncia sporta dalla persona offesa e dal referto medico rilasciato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale “Panico” di Tricase e del sequestro della bottiglia utilizzata dal 22enne per appiccare il rogo.

Fin qui le indagini e le accuse. Ma per ogni caso di cronaca c’è sempre la versione del presunto responsabile. S.C. ha fornito la propria spiegazione nel corso dell’udienza di convalida davanti al gip Vincenzo Brancato. In quella circostanza raccontò che la denuncia della ragazza si doveva ritenere una ripicca per una nuova relazione intrapresa.