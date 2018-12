F.Oli.

SALICE SALENTINO (Lecce) – Nessuno sconto di pena in Appello per un commerciante 48enne di Salice Salentino accusato di aver abusato della figliastra sin da quanto aveva 14 anni. I giudici della Corte hanno confermato la condanna a 7 anni di reclusione oltre all’interdizione per tutta la durata della pena dai pubblici uffici e dalla potestà genitoriale già inflitta in primo grado dai giudici della prima sezione penale.

L’inchiesta scattò con la denuncia della ragazzina depositata in Procura. Le presunte violenze del commerciante ai danni della figliastra (ora 25enne) si sarebbero verificate tra il 2004 e il 2009. Secondo quanto accertato, la madre della ragazza aveva sposato l’uomo proprio undici anni fa e si era trasferita a casa del commercialista insieme alla figlia. La giovane raccontò che quando in casa era assente la madre, sarebbe stata più volte palpeggiata dal patrigno e in diverse circostanze costretta a subire rapporti sessuali.

L’inchiesta culminò con l’arresto del commercialista confinato nel 2011 ai domiciliari con un’ordinanza emessa dal gip Antonia Martalò. Il presunto molestatore, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, negò di aver compiuto abusi a sfondo sessuale nei confronti della figliastra e bollò le accuse nei suoi confronti erano semplici illazioni. La ragazzina venne anche sentita nel corso dell’incidente probatorio dinanzi al gip Martalò. La giovane fornì un racconto dettagliato sulle violenze subite intervallando la propria deposizione con alcuni momenti di palpabile tensione.

L’imputato era assistito dall’avvocato Paolo Spalluto che ha cercato di confutare la tesi dell’accusa con la contraddittorietà delle dichiarazioni fornite dalla parte civile. Nel giudizio di secondo grado, poi, è stata depositata una consulenza di parte a firma dell’ingegnere informatica Luigina Quarta. Non appena verranno depositate le motivazioni, la difesa potrà presentare ricorso in Cassazione. La parte civile era rappresentata dall’avvocato Claudio De Candia.

Francesco Oliva