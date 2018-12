F.Oli.

LECCE – Finisce davanti al Riesame di Potenza la richiesta di scarcerazione della misura cautelare dei domiciliari per il direttore dell’Asl Ottavio Narracci coinvolto nell’inchiesta “favori&Giustizia”. In giornata si è celebrata l’udienza a porte chiuse in cui era presente il pm Veronica Calcagno che ha coordinato le indagini e che ha irrobustito il quadro accusatorio con il deposito di altre carte. Secondo l’accusa, Narracci avrebbe ottenuto un verdetto di assoluzione grazie ad un’istruttoria estremamente morbida del pubblico ministero Emilio Arnesano (finito in carcere) nel processo in cui era accusato dei reati di peculato e abuso d’ufficio per aver utilizzato l’auto di servizio per viaggi privati. L’avvocato Ubaldo Macrì, in circa un’ora e mezzo di discussione, ha cercato di dimostrare un concetto logico: ad emettere la sentenza non è stato il pm che ha coordinato il processo ma un collegio di giudici “composto da magistrati di tutto rispetto”. La difesa ha poi ripercorso l’iter tortuoso del processo che ha visto l’avvicendamento di più pubblici ministeri per evidenziare l’assoluta causalità dell’assegnazione definitiva a Emilio Arnesano.

Semplificando il tutto: alla prima udienza preliminare la pubblica accusa era rappresentata dal pm Francesca Miglietta; alla prima udienza dell’istruttoria era presente il pm Stefania Mininni e solo alla terza udienza, a istruttoria ormai avviata, si è presentato il pm Arnesano, assegnatario non solo del processo Narracci ma di tutta l’udienza fissata quel giorno. Solo, allora, il magistrato si sarebbe segnalato per seguire le successive fasi dell’istruttoria richiesta avanzata, secondo quanto sostenuto dalla difesa, perchè la collega Elsa Valeria Mignone (che aveva coordinato le indagini) aveva deciso di spogliarsi del processo di sua sponte. Dunque nessun accordo del magistrato Arnesano per condurre l’istruttoria in modo da agevolare Narracci così da sdebitarsi con l’amico Carlo Siciliano che, nel 2014, gli aveva venduto uno yacht a un prezzo di comodo.

Sempre in giornata è stato discusso il ricorso del primario di ortopedia del “Vito Fazzi” Giuseppe Rollo anch’egli ai domiciliari con l’accusa di aver avuto l’appoggiato del pm in un procedimento in cui era indagato. L’avvocato Marcello Pennetta ha contestato nel merito l’accusa evidenziando, in particolare, la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza con argomentazioni estremamente tecniche. La decisione dei giudici è attesa entro il 24 dicembre. Tre giorni dopo, (anche se al momento non è stata notificata alcuna comunicazione ufficiale agli avvocati difensori), dovrebbe essere il turno degli altri indagati accendere la fiammella della speranza davanti al Riesame per ottenere un provvedimento di annullamento o di attenuazione della misura. Il 27 dicembre davanti al Riesame compariranno i difensori del pm Arnesano (in carcere) e del primario di neurologia del “Vito Fazzi”, Giorgio Trianni, (ai domiciliari).