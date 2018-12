La carenza di organico non dà pace alla polizia penitenziaria che lavora presso la Casa Circondariale di Lecce.

Malgrado, infatti, le nuove dotazioni organiche individuate dal D.M. 2 ottobre 2017, proprio per l’istituto penitenziario in oggetto, al momneto tra i vertici c’è chi parla di sovrannumero di addetti del Corpo. Una visione ingiustificata per i sindacati per i reparti che sono stati aperti e per il nuovo padiglione. L’Osapp ha vergato una lettera per lanciare l’allarme. Oltre all’apertura nell’area limitrofa alla sede di un istituto per detenuti affetti da problemi psichici (in barba alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari) con un impiego di Personale di Polizia Penitenziaria non inferiore alle 20 unità – spiega il segretario generale, Leo Beneduci – si sta provvedendo alla attivazione (probabilmente entro il mese di giugno p.v.), come struttura ‘a custodia attenuata’, dell’ex istituto penale per minorenni situato in località Monteroni di Lecce, che attinge dall’organico della medesima Casa Circondariale di Lecce (30 unità). Inoltre è stato già collaudato e analogamente prossimo all’attivazione (entro la primavera del prossimo anno) il nuovo padiglione interno per 200 posti detentivi aggiuntivi e con un ulteriore esigenza di impiego di non meno di 50 unità del Corpo”.

“Tra l’altro ed ulteriormente occorre anche indicare che sempre presso la Casa Circondariale di Lecce nel prossimo anno:

1)entreranno in funzione nuove salette per le video-conferenze che

comporteranno l’impego di numerose unità del Corpo in possesso della qualifica di Ufficiale di P.G. (probabilmente attingendo agli attuali Assistenti Capo Coordinatori che stanno partecipando al concorso da Sovrintendente);

2)sarà resa attiva un lavorazione di “forno” e panetteria per la fornitura di strutture esterne quali ed anche il locale nosocomio, mediante l’impiego in orari notturni di lavoranti appartenenti alla locale popolazione detenuta che è difficile immaginare, nonostante le rassicurazioni fornite, possano agire svincolati dalla diretta sorveglianza degli appartenenti al Corpo.

Pertanto ed in sintesi, quando entreranno in piena funzionalità il nuovo padiglione detentivo e l’istituto di Monteroni, senza tenere conto dei pensionamenti in corso e gravanti sul 2019 e delle ulteriori iniziative in sede locale, la Casa Circondariale presenterà una carenza di organico di 150/160 unità pari a circa il 30% dell’attuale organico e nessuna struttura penitenziaria sul territorio nazionale, meno che mai un carcere con con simili tipologie detentive ed un’articolazione tra le più rilevanti e complesse, potrebbe reggere a lungo senza che si ingenerino gravi problemi riguardanti l’ordine e la sicurezza anche esterne al carcere.

In ordine a quanto sopra, tenuto conto che le condizioni della Casa Circondariale di Lecce sono state palesemente sottovalutate sia in sede di Provveditorato Regionale e sia presso la Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dap, si invita la S.V. a voler disporre per le necessarie e sollecite iniziative, quale la revisione e la congrua integrazione dell’attuale dotazione organico nonché per quanto di altro ritenuto utile ad evitare prossime e più preoccupanti conseguenze.

Copia della presente lettera è anche inoltrata alle Autorità politiche del Dicastero in indirizzo per conoscenza, ai fini di un concreto ed autorevole interessamento.

In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito riscontro in merito alle determinazione adottate, si ringrazia per la cortese ed autorevole attenzione e si inviano distinti saluti”.