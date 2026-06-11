Autovelox, colpo di scena con il decreto ministeriale. Zacheo: “In tangenziale est risulteranno omologati”. Rebus retroattività

LECCE – La partita degli autovelox sulla tangenziale Est di Lecce si riapre quando sembrava ormai indirizzata verso una sconfitta definitiva per Palazzo Carafa. Il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rappresenta infatti un inatteso cambio di scenario che l’amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone guarda con grande attenzione, convinta che possa finalmente mettere al riparo i rilevatori elettronici finiti al centro di una lunga battaglia giudiziaria. La sindaca Adriana Poli Bortone già canta vittoria e rimarca il fatto di aver avuto ragione rispetto alla minoranza, che fino a l’altro ieri chiedeva di spegnere i rilevatori elettronici di velocità.

A spiegare la portata della novità è il comandante della polizia locale Donato Zacheo, che da tempo attendeva un intervento normativo capace di fare chiarezza su una materia diventata terreno di scontro tra Comuni, automobilisti e magistratura. “Aspettavamo da tempo questo provvedimento – afferma – perché introduce un elemento di certezza per una serie di apparecchi che possiedono precise caratteristiche tecniche e che sono stati approvati secondo procedure definite. I dispositivi installati sulla tangenziale Est rientrano tra quelli indicati dal decreto e, di conseguenza, vengono considerati omologati”. Il nuovo testo ministeriale arriva dopo anni segnati da pronunce contrastanti e da una giurisprudenza che aveva progressivamente messo in discussione la validità di numerosi verbali elevati attraverso apparecchi privi di una formale omologazione. La distinzione tra approvazione e omologazione, più volte richiamata dalla Corte di Cassazione, aveva aperto la strada a una valanga di ricorsi e all’annullamento di numerose sanzioni, con pesanti conseguenze economiche per molti enti locali.

Anche il Comune di Lecce è stato travolto dal contenzioso. Soltanto nei giorni scorsi il Tribunale aveva confermato alcune decisioni del Giudice di Pace favorevoli agli automobilisti, rafforzando l’orientamento che aveva spinto parte dell’opposizione a chiedere lo spegnimento degli autovelox in attesa di un chiarimento legislativo. Adesso, però, il quadro potrebbe cambiare nuovamente. Secondo Zacheo, una volta completato l’iter di pubblicazione, il decreto potrebbe avere effetti rilevanti anche sulle controversie ancora aperte: “La norma individua espressamente alcune categorie di apparecchi che si considerano omologate. È un passaggio importante che potrebbe incidere anche sulle vicende pregresse”, osserva il comandante, lasciando intendere che il Comune ritiene di avere finalmente un solido argomento per difendere la legittimità dei controlli effettuati negli anni passati.

L’obiettivo dichiarato del Ministero è quello di chiudere una stagione di incertezze che ha generato migliaia di ricorsi in tutta Italia e messo a rischio introiti milionari derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità. Resta però da capire come reagiranno i tribunali e quale interpretazione verrà data alle nuove disposizioni, soprattutto sul delicato tema dell’eventuale efficacia retroattiva. È proprio su questo terreno che si giocherà la prossima battaglia. Se fino a pochi giorni fa gli autovelox leccesi sembravano destinati a soccombere sotto il peso delle sentenze, oggi l’amministrazione Poli Bortone intravede una via d’uscita e torna a sostenere con forza la correttezza del proprio operato. La parola definitiva, tuttavia, spetterà ancora una volta ai giudici.