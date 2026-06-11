Quinta edizione per la rassegna a tappe organizzata da Terzo Millennio dal 12 giugno e fino a luglio

SALENTO – Torna anche quest’anno la rassegna itinerante di Terzo Millennio-Laboratorio di umana solidarietà in occasione della Giornata mondiale del rifugiato 2026.

Il tema, quest’anno, è “Voci dal mondo“. Se lo scorso anno il percorso ha invitato a riconoscersi attraverso lo sguardo, nelle differenze e nelle somiglianze che attraversano il mondo, quest’anno il viaggio prosegue attraverso l’ascolto. La rassegna, che inizia venerdì 12 giugno e prosegue fino a luglio (date in via di definizione), riconosce nella voce il primo strumento di incontro, espressione e condivisione. Prima di ogni lingua comune e di ogni traduzione esistono canti, racconti, ritmi e suoni capaci di parlare direttamente alle persone. Le voci attraversano confini, culture e generazioni; raccontano storie, custodiscono memorie e costruiscono ponti.

Si riconferma il format a tappe coinvolgendo paesi, piazze, oratori e spazi di comunità del Salento che saranno interessate da incontri, laboratori, degustazioni, sport, musiche e spettacoli, per celebrare l’incontro, l’accoglienza e il diritto di ogni persona a essere vista, ascoltata e riconosciuta. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. (Info e prenotazioni: 349/1196906).

Si comincia venerdì 12 a Presicce-Acquarica. Negli spazi di Casa Turrita, alle 20.30, “Nessun confine alla voce” si apre con “Il battito della Terra Comune“, performance finale delle partecipanti e dei partecipanti del laboratorio di espressione artistica che si è svolto nelle scorse settimane e curato da Serena Serra, della Compagnia teatrale Salvatore Della Villa. Un racconto corale di incontri, memorie, migrazioni e tradizioni che, attraverso il linguaggio universale del corpo, della musica e della voce, celebra la ricchezza delle differenze e la forza dello stare insieme. Si chiude con il dj set di Don Ciccio e, alle 22, con il concerto di Mama Marjas.

La rassegna prosegue nelle prossime settimane a Castri di Lecce, Borgagne, Vernole, Alessano, Lecce, San Foca.

“La rassegna che Terzo Millennio ETS dedica alla Giornata mondiale del rifugiato testimonia la continuità di un impegno costruito attraverso il dialogo, l’incontro e la partecipazione delle comunità“, dichiara Andrea Pignataro, presidente di Terzo Millennio. “Abbiamo scelto di celebrare questa ricorrenza non con un unico evento, ma con un percorso diffuso capace di coinvolgere territori, associazioni, cittadini e persone provenienti da diversi Paesi del mondo. Anche quest’anno quella scelta si rinnova, confermando il valore di una rete di relazioni che mette al centro l’accoglienza, la conoscenza reciproca e la coesione sociale. Il tema di quest’anno, ‘Voci dal mondo’, nasce dalla convinzione che l’ascolto sia il primo passo per costruire comunità inclusive. In un tempo segnato da conflitti, migrazioni e profonde trasformazioni sociali, dare spazio alle voci delle persone significa riconoscerne la dignità, la storia e il diritto di essere parte attiva della vita collettiva. Attraverso arte, musica e il coinvolgimento attivo degli ospiti dei nostri progetti di accoglienza, vogliamo continuare a creare occasioni autentiche di confronto, capaci di abbattere stereotipi e avvicinare le persone“.