SALENTO – Contingentamento Regione Puglia AWP viziato da vuoto normativo

Importante sentenza del Giudice di Pace di Casarano, Emanuela Fitto, che, per la prima volta, evidenzia il vuoto normativo della Legge Regionale Puglia n.43 del 13.12.2013, così come modificata dalla Legge Regionale Puglia n.21 del 17.06.2019.

Il tutto ha origine dai controlli effettuati nell’anno 2024 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gallipoli – presso una Tabaccheria sita in Matino. Nell’occasione, i verbalizzanti hanno accertato la presenza di n.6 apparecchi da gioco di cui all’art.110, comma 6, lett. a) del TULPS.

Ebbene, seppur il numero degli apparecchi installati fosse conforme ai parametri numerico quantitativi di cui all’art.4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n.30011/2011, i verbalizzanti hanno contestato all’esercente la violazione della Legge Regionale di riferimento (la quale, per tipologia e dimensioni dell’esercizio, prevede tutt’oggi la possibilità di installare al massimo 3 AWP).

Nell’occasione, quindi, la Guardia di Finanza – Compagnia di Gallipoli, ha provveduto a segnalare detta presunta violazione al Comune di Matino che, a sua volta, ha emesso nei confronti del titolare dell’esercizio un’ordinanza ingiunzione di €.3.333,33, per violazione dell’art. 7 c. 3 bis, lett. b della Legge Regionale Puglia n. 43 del 13.12.2013, così modificato dall’art. 1, c. 1 lett. d) della Legge Regionale Puglia n. 21 del 17.06.2019.

L’esercente, difeso dall’avvocato Ugo Portaluri, si è opposto alla citata ordinanza ingiunzione, rilevando che nessuna sanzione amministrativa fosse prevista dalla normativa regionale di riferimento per la presunta violazione contestatagli, quindi, la sanzione pecuniaria non poteva che considerarsi illegittima.

Il Giudice di Pace di Casarano, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, oltre a sancire che “ il SUAP del Comune di Matino, procedendo con ingiustificata fretta, ha del tutto omesso di verificare i reali presupposti di fatto e di diritto della contestazione”, ha altresì affermato che “…sebbene la presenza di sei apparecchi configuri comunque un’eccedenza quantitativa rispetto al dettato normativo… l’art. 7 c. 3 bis, lett. b della Legge Regionale Puglia n.43/2013 (come modificato dalla L.R. 21/2019) individua un divieto e un limite numerico contingente, ma la normativa regionale di riferimento non prevede, in caso di violazione della specifica lettera b), alcuna sanzione amministrativa di tipo pecuniario…ci si trova dinanzi a un’ipotesi di scuola di vuoto normativo” e ancora “la scelta arbitraria della P.A. di riempire un preteso vuoto normativo applicando per analogia sanzioni dettate per altre fattispecie concrete ridonda nella compromissione delle prerogative riservate in via esclusiva al potere legislativo, in aperta violazione del principio di divisione dei poteri dello Stato…il vuoto normativo generatosi per effetto della L.R. Puglia n.21/2019 non è dunque colmabile dall’Autorità amministrativa”.

Concludendo, il Giudice di Pace di Casarano ha annullato l’ordinanza ingiunzione opposta, condannando il Comune di Matino, quale parte resistente, al pagamento delle spese di lite.