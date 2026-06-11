Sabato 13 giugno “Il Riciclo che Naviga” a Santa Caterina

NARD0′ (Lecce) – Per la Settimana Del Mare, organizzata dall’’Assessorato all’Ambiente del Comune di Nardò per promuovere il riconoscimento della Bandiera Blu alle Marine di Nardò, si svolgerà sabato 13 giugno a Santa Caterina, sul lungomare del porticciolo, una interessante iniziativa organizzata dalla Lega Navale di Santa Caterina – Nardò, dal titolo “Il Riciclo che Naviga”.

Tutto parte da un relitto di un vecchio guscio di vetroresina (materiale di difficile smaltimento) che, recuperato dall’abbandono e donato all’associazione, ritornerà a navigare a vela grazie all’opera di alcuni soci esperti che, con solo legno e tanta dedizione, completeranno un Dinghy 8’ armato con vela al terzo.

L’iniziativa mira a sollecitare con i fatti, le azioni possibile di salvaguardia dell’ambiente marino costiero accanto a un andar per mare eco-compatibile, con barche e materiali sostenibili e naturali e si propone di avvicinare cittadini e visitatori alla navigazione tradizionale con barche a vela a basso impatto ambientale senza inquinare, rispettosi della bellezza che ci circonda.

Faranno da contorno al Dinghy in costruzione, altre imbarcazioni a vela della flottiglia della Lega Navale di Santa Caterina che presentano una interessante varietà di armi velici tradizionali. Si potranno così conoscere nel dettaglio la Vela Latina, il Cutter Aurico, il Catboat Aurico. Le loro caratteristiche saranno ben illustrate da appositi cartelli didattici e descrittivi e dagli stessi soci che partecipano al progetto di costruzione.

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 13 giugno, dalle ore 15:00 fino al tramonto, sul lungomare del porticciolo di Santa Caterina.