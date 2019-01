COPERTINO ( Lecce ) – Abbiamo partecipato al bando sull’efficientamento energetico e l’abbiamo ottenuto!!!! Lo comunica Laura Alemanno vice-sindaco di Copertino.

Le scuole di via Regina Isabella e via Buonarroti si vestono di Green.

Gli interventi previsti riguarderanno la coibentazione esterna, la realizzazione dell’isolamento su tutta la rete della distribuzione interna dell’impianto termico, l’installazione di valvole termostatiche su tutti i terminali radianti, l’installazione di tecnologie di building Automation quali gestione a controllo digitale dell’impianto termico, controllo dell’illuminazione con rilevazione presenza e rilevazione luce diurna,la rimozione vecchi infissi e installazione di infissi in alluminio a taglio termico con vetrocamera singola3+3/15/3+3, l’installazione gli sistemi di ombreggiamento e e o schermature solari sugli infissi esposti nel quadrante sud e sud-est.

E ancora la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con quelli a led abbinati a rilevatori di presenza per lo spegnimento e il dimmeraggio dei corpi illuminanti, l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Un progetto questo che si inserisce in una visione che abbiamo della nostra città.

Vorremmo una città green e stiamo cercando di disegnarla e tassello dopo tassello sta prendendo forma.

“Come Assessore al ramo Non posso che gioire ed esultare per quest’altro importante finanziamento ottenuto.

La mia città avrà due scuole Green, efficientate energeticamente.

Un altro risultato concreto che consegniamo al nostro territorio.

Ancora una volta sento il dovere di ringraziare tutti coloro i quali insieme a me ci hanno creduto e hanno lavorato affinché presentassimo un buon progetto, meritevole di finanziamento.

La proficua sinergia con l’ufficio tecnico del nostro Comune e con la Regione Puglia ci ha consentito di raggiungere quest’altro importante risultato” afferma con entusiasmo l’ avvocato Laura Alemanno

Oggi la città di Copertino ha un altro motivo per gioire.