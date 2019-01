di Gaetano Gorgoni

LECCE – Andare a ricordare tutte le sigle fluttuanti nel mare magnum del civismo di destra è un’impresa troppo ardua. MoviMenti addirittura propone come sindaco Daniele Montinaro. Poi, c’è anche Luca Russo del Movimento in Libertà che si candida a sindaco, dopo un breve passaggio in Forza Italia. Siamo ancora all’inizio: in molti mostreranno i muscoli sull’onda del “civismo”. Tanti nomi, tante proposte ma nessuna scelta nel centrodestra. Nella riunione odierna, all’interno della sede di Forza Italia, resta sempre lo stesso rebus: primarie o non primarie con il nome di Adriana Poli Bortone che continua ad aleggiare. Diventa sempre più concreta la candidatura dell’ex sindaca: lei è la più accreditata e cresce il sostegno nei suoi confronti. Persino D’Autilia di Grande Lecce (quindi Area Marti) dice sì alla candidatura della senatrice. Il puzzle si completa con l’uscita di Finamore per conto di Prima Lecce (sempre area del senatore leghista Roberto Marti), che esclude le primarie “perché porterebbero a sconfitta certa”. Poi, ci sono quelli di Puglia Popolare: Lamosa presente, però in Regione il partito che rappresenta ha già un patto con Emiliano. Ma anche Andare Oltre: questo movimento civico è su diversi tavoli.

La situazione è ancora indefinita su troppi punti. I seguaci delle primarie restano sulle loro posizioni. Direzione Italia e Fratelli d’Italia sono fermamente convinti che l’impasse sul candidato sindaco si possa superare solo con le consultazioni di base. Sentire Civico, movimento che fa capo a Gaetano Messuti, manifesta disagio perché ritiene le primarie l’unica soluzione possibile: il dottor Ruggero Paladini ha abbandonato il tavolo in aperta polemica con la coalizione che “continua a prendere tempo, senza senso”. “Ci convochino per parlare del metodo di regolamentazione delle primarie, altrimenti non ci chiamino più” – ha spiegato il portavoce di Sentire Civico. Dall’altro lato c’è il Movimento Regione Salento che chiede di scendere in strada, di fare banchetti e di evitare le primarie. “Riscontriamo molta confusione ed un senso di egocentrismo che rischia di danneggiare ogni possibile intesa – polemizza Luca Russo –

Ci riuniremo sabato 26 con i quadri dirigenti per valutare la nostra posizione rispetto alle formazioni in campo”. È un centrodestra che non riesce a raggiungere la quadra.

Oggi apprendiamo che anche il Movimento Nuovo Umanesimo fa la voce grossa.

“Apprendo dai giornali che al tavolo di questa sera nella sede di Forza Italia al fine di aprire il dibattito sulla selezione dei candidati a Sindaco a Lecce, il mio movimento è stato escluso perché ‘riconducibile a Carmen Tessitore, in forza Direzione Italia’ – attacca Andrea Fiore del Movimento Nuovo Umanesimo – Mi sorgono spontanei alcuni dubbi. Chi scrive nelle scorse settimane è subentrato nella rappresentanza del Movimento “Nuovo Umanesimo” al posto di Carmen Tessitore in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e coerenza che informano il Movimento stesso. Per quale motivo si esclude il Movimento da me rappresentato con la motivazione della “incompatibilità” del ruolo di Carmen Tessitore pur non essendo lei il rappresentante? E per quale motivo invece vengono convocati altri Movimenti i cui rappresentanti sono nelle stesse condizioni di incompatibilità?

Due pesi e due misure? Non riesco a dare una risposta se non con l’immutabilità delle vecchie logiche di uno schieramento che si ostina ad escludere più che ad includere le persone, ed in special modo quelle che, nelle elezioni del 2017, si sono candidate nella coalizione di centrodestra e hanno ottenuto, come nel mio caso, risultati dignitosi (circa 300 voti), pur trattandosi della mia prima esperienza elettorale”.

SENTIRE CIVICO ALZA LA VOCE

“Abbiamo offerto chiarezza dall’inizio ma ad oggi, al netto di tutti gli incontri già susseguitesi, rischiamo che questa indeterminatezza nell’agire, mandi noi in confusione – spiega in un comunicato il direttivo di Sentire Civico – Siamo sempre più formalmente convinti che i cittadini debbano essere protagonisti della scelta del proprio candidato Sindaco, così come sull’edificazione dei programmi. Proprio per questo motivo oggi ci siamo visti costretti ad allontanarci dal tavolo in corso che nuovamente, si stava impantanando in ondivaghi criteri metodologici.

Crediamo che i cittadini abbiamo il diritto di tornare protagonisti anche per far sì che si possa accendere quel sentiment di destra che ha sempre caratterizzato Lecce. In virtù di ciò, siamo disponibili a prender parte a qualunque tavolo di lavoro convocato per istituire tempi e modalità che permettano la convocazione delle PRIMARIE. #senzaprimarienonvoto”.

La strada per il centrodestra è tutta in salita.