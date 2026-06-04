Operazione “Pegaso”, la Cassazione rigetta i ricorsi e conferma le condanne: in otto in carcere

SALENTO – Il rigetto dei ricorsi in Cassazione rende definitive le condanne nei confronti di otto persone coinvolte nell’operazione “Pegaso”, l’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Maglie contro un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso.

Nelle prime ore di oggi i militari hanno eseguito gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce nei territori di Martano, Cursi e Corigliano d’Otranto.

I destinatari dei provvedimenti sono stati riconosciuti responsabili, con sentenza divenuta irrevocabile, del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dall’uso del metodo mafioso, nell’ambito dello stesso procedimento penale scaturito dall’operazione investigativa sviluppata nel 2023 dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Maglie.

Conclusi gli adempimenti di rito, gli otto condannati sono stati trasferiti nelle case circondariali di Lecce e Bari, come disposto dall’Autorità giudiziaria.

L’esecuzione delle misure rappresenta l’epilogo giudiziario dell’inchiesta “Pegaso”, che aveva già portato all’emissione di ordinanze cautelari e alla ricostruzione di un presunto sistema organizzato di gestione e traffico di sostanze stupefacenti nel territorio salentino.

Con l’esecuzione degli ordini di carcerazione si chiude uno dei principali filoni investigativi condotti negli ultimi anni dai Carabinieri della provincia di Lecce nel contrasto alla criminalità legata al narcotraffico.